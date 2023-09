"Störtebecker auf Wish bestellt": Die besten Memes zu Scholz und seiner Augenklappe

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Selten hat sich dieses Sprichwort so bewahrheitet wie nach dem Sportunfall von Kanzler Olaf Scholz. Sein Bild mit einer Augenklappe hat eine wahre Meme-Welle losgetreten.

Das Wichtigste in Kürze Kanzler Scholz hat am Montag ein Bild von sich mit einer Augenklappe gepostet.

Für das Internet war der kuriose Schnappschuss ein gefundenes Fressen.

Das sind die besten Reaktionen zum Augenklappenbild des SPD-Politikers.

"Bin gespannt auf die Memes", hat Olaf Scholz (SPD) die Internetgemeinde zum Post seines Fotos mit Augenklappe am 4. September förmlich herausgefordert. Und das Netz hat nicht enttäuscht: Das sind die besten Bilder zum neuen Look des Kanzlers.

Am naheliegendsten sind natürlich Piratenvergleiche. "Olaf Scholz, Bundeskanzlarrrrrrrrr", heißt es beispielsweise bei 1LIVE.

Oder: "Wenn du Störtebecker auf Wish bestellst", spottet NDR2.

Die ZDF "heute show" zieht einen Vergleich zu Piratenkapitän Jack Sparrow in "Fluch der Karibik": Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Bundeskanzler, von dem ich je gehört habe. Aber Ihr habt von mir gehört.

Die Piratenpartei schreibt: "Wir sind Kanzler". rbb24 nimmt die ständigen Streitereien der Ampelkoalition auf die Schippe und schreibt: Ihr solltet mal die FDP sehen.

Bei Kleinanzeigen wird Scholz mit dem Spruch "Leichte Gebrauchsspuren" auf die Schippe genommen. Der Fußballverein Mainz 05, der am Wochenende 0:4 in Bremen verloren hatte, sieht Parallelen zur aktuellen Situation des Kanzlers: "Angeknockt, längst nicht am Boden. Immer weiter."

Zum Hintergrund: Scholz hatte sich zuvor beim Sport verletzt und muss für mindestens zwei Wochen aus medizinischen Gründen die Augenklappe tragen. Scholz versucht sich zwei bis drei Mal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen, wie er auf seiner Internetseite als Bundestagsabgeordneter schreibt. Er rudert auch gerne, wenn sein dichter Terminkalender es zulässt.