Störung: Online-Banking der DKB mit Log-in-Problemen

Online-Kunden der DKB, eine der größten Direktbanken in Deutschland, brauchte starke Nerven. Für einige Stunden konnte nur sporadisch auf das Online-Banking zugegriffen werden - eine technische Störung soll Probleme beim Log-in bereitet haben.

Anzeige

Sowohl das "Mobile Log-in" als auch das "Online Log-in" auf dem Portal der Direktbank DKB soll stundenlang gewaltige Probleme bereitet haben. Seit etwa sechs Uhr morgens sollen Nutzer:innen nur noch sporadisch Zugriff auf ihr Online-Konto gehabt haben. Kurz nach 10 Uhr soll die Störung wieder behoben worden sein.

Anzeige

Anzeige

Ursache der Störung unbekannt

Ärgerlich, wenn man auf sein eigenes Online-Konto keinen Zugriff hat. Besonders, wenn man dringende Bankgeschäfte erledigen muss. Auf der Plattform "allestörungen.de" ist ein extrem starker Anstieg von Störungsmeldungen bezüglich der Webseite der Deutschen Kreditbank (DKB) zu sehen.

Seit dem frühen Mittwochmorgen (11. Dezember) sollen verschiedene Wege, sich auf dem Portal einloggen zu können, gestört gewesen sein. Woher diese Probleme gestammt haben könnten, ist nicht bekannt. Nur so viel: "Vereinzelt konnten DKB-Kunden am heutigen Morgen nicht oder nur verzögert auf das Banking zugreifen", wird eine DKB-Sprecherin von "T-Online" zitiert. Etwa gegen 10 Uhr am Vormittag gingen die Störungsmeldungen zurück - die Störungen sollen behoben sein.