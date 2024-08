Streik an Flughäfen in Portugal: Auch Lissabon und Porto betroffen

Das Auswärtige Amt warnt vor möglichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Grund dafür sind angekündigte Streikmaßnahmen auf den Flughäfen in Portugal. Es könnte sogar zu einer "vollständigen Einstellung des Flugverkehrs" kommen.

Gerade noch in der Hochsaison müssen Urlauber:innen von und nach Portugal starke Nerven beweisen. Für Samstag (31. August) und Sonntag (1. September) hat die portugiesische Transportarbeitergewerkschaft zu einem landesweiten Streik des Abfertigungspersonals an den Flughäfen aufgerufen.

Minimalservice muss per Gerichtsbeschluss trotzdem angeboten werden

Ob in den Urlaub fliegen oder zurück nach Hause: Keiner hat besondere Lust darauf, dass eine solche Reise mit Problemen verbunden ist. Doch genau diese könnten Reisende am Wochenende bekommen, wenn Portugals Flughäfen streiken. Im schlimmsten Fall könnte am Wochenende sogar gar nichts mehr gehen. Denn neben Beeinträchtigungen und Flugausfällen könnte ein kompletter Stillstand drohen. Besonders betroffen sollen die Flughäfen Lissabon und Porto sein.

Dennoch, wie der ADAC berichtet, soll inzwischen ein portugiesisches Gericht entschieden haben, dass während des Streiks ein Minimalservice angeboten werden müsse. Dazu zähle auch täglich ein Madeira-Flug. Wichtig sei, dass sich Reisende rechtzeitig bei ihrer Airline über den aktuellen Flugstatus informieren sollten.