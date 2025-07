Nach schwerer Krankheit: CDU-Abgeordneter Dietmar Panske gestorben

Trauer um Dietmar Panske: Der CDU-Landtagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen ist im Alter von 58 Jahren an Leukämie gestorben

Das Wichtigste in Kürze Dietmar Panske saß seit 2017 im NRW-Landtag und war unter anderem integrationspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Der 58-Jährige starb nach schwerer Krankheit an Leukämie.

Parteikollegen lobten seine Integrität, seinen Einsatz über Parteigrenzen hinweg und seine positive Ausstrahlung.

Der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Dietmar Panske (CDU) ist mit 58 Jahren nach einer schweren Krankheit gestorben. Das teilte ein Sprecher der CDU-Fraktion der Deutschen Presse-Agentur mit.

Panske war seit 2017 im Landtag und unter anderem integrationspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und Vorsitzender des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Missbrauchskomplex Lügde.

Der Politiker litt an Leukämie. In einer E-Mail an die CDU-Fraktion würdigte der Vorsitzende Thorsten Schick Panske als "lieben Kollegen und engagierten Abgeordneten, der mit seiner lebensbejahenden Art, seiner positiven Ausstrahlung und seiner gewinnenden Persönlichkeit unser Fraktionsleben über viele Jahre geprägt hat."

Seine politischen Positionen habe er "konsequent vertreten, dabei aber nie das klare Wort gescheut", so Schick: "Sein offenes Ohr, sein Respekt vor anderen Meinungen und seine Integrität haben ihm über Parteigrenzen hinweg hohe Anerkennung eingebracht." Panske hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.