Streik bei Ikea: Diese Filialen könnten am Brückentag geschlossen bleiben

Vier Verhandlungsrunden sind bereits gescheitert, kurz vor Beginn setzt Verdi noch einmal ein Zeichen: In Mitteldeutschland bestreiken die Beschäftigten mehrere Filialen des schwedischen Möbelhauses.

Viele Arbeitnehmer:innen in Deutschland nutzen den Brückentag gerne, um ausgiebig shoppen zu gehen. Doch bei manchen wird es am Montag (2. Oktober) lange Gesichter geben, wenn sie sich auf einen Bummel durch das schwedische Einrichtungshaus Ikea gefreut haben.

In mehreren Filialen in Mitteldeutschland wird gestreikt. Das hatte die Gewerkschaft Verdi am Sonntag (1. Oktober) angekündigt. Betroffen seien nach einem Bericht des MDR zeitgleich fünf Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Mehr Wertschätzung gefordert

Bei den bestreikten Filialen handele es sich demnach um die Standorte Magdeburg, Günthersdorf, Dresden, Erfurt und Chemnitz. Vor letztgenannter Filiale werde es außerdem eine gemeinsame Kundgebung geben. Die Aktionen sollen ein deutliches Zeichen für mehr Wertschätzung der Arbeit und Anerkennung der Leistung der Beschäftigten setzen, so Verdi-Verhandlungsführer Torsten Furgol laut MDR.

Die Gewerkschaft will mit den Streiks in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Für 270.000 Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel in Mitteldeutschland fordert Verdi höhere Löhne, unter anderem eine Anhebung um 2,50 Euro pro Stunde und eine Anhebung der Ausbildungsvergütung um monatlich 250 Euro. Bisher waren vier Verhandlungsrunden ergebnislos geblieben. Am Mittwoch (4. Oktober) soll die fünfte Runde beginnen.

