Stromausfall in großen Teilen Tübingens

Schwarze Bildschirme, kein Licht: In der Tübinger Innenstadt ist der Strom ausgefallen. Und nicht nur dort.

In weiten Teilen Tübingens ist der Strom ausgefallen. Seit etwa 11:50 Uhr gebe es in der Altstadt, in den meisten Vororten sowie im benachbarten Ammerbuch (Landkreis Tübingen) keinen Strom mehr, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Tübingen.

Die Störung dauere an, Techniker seien unterwegs und arbeiteten an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Wie lange das noch dauere, lasse sich nicht abschätzen, so der Sprecher.

Wie viele Menschen von dem Ausfall betroffen sind, konnte der Sprecher zunächst auch nicht sagen. Auch die Ursache für den Ausfall sei noch nicht bekannt, hieß es.