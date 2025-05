Ein Auto ist in Stuttgart in Menschen gerast. Es soll nach Angaben von Behörden Verletzte geben. Der Fahrer sei bereits festgenommen worden.

In der Stuttgarter Innenstadt ist nach Polizeiangaben ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Wie die Stuttgarter Feuerwehr auf der Plattform X schrieb, gab es mehrere Verletzte, darunter auch Schwerverletzte. Der Fahrer sei festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Nach Auskunft eines Polizeisprechers gibt es zudem mehrere Leichtverletzte.

Während die Feuerwehr bei X von einem "Unfall" sprach, wollte sich die Polizei noch nicht dazu äußern, wie es zu dem Vorfall kam. "Wir können gerade nichts ausschließen."

Der Vorfall ereignete sich an der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle Olgaeck. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei befanden sich in dem weiträumig abgesperrten Bereich. Zeugen würden verhört, sagte die Polizeisprecherin. Unfallspezialisten schauen sich demnach den Ort genau an.

Laut der Polizeisprecherin fahren auch die Bahnen nicht mehr. Die Haltestelle liegt mittig, auf dieser Seite führt die Straße stadtauswärts, auf der anderen Seite stadteinwärts.

Auf dem Boden in dem abgesperrten Bereich unmittelbar vor dem dunklen Fahrzeug - laut Polizei eine Mercedes-G-Klasse - lagen Decken unter anderem Plastikhandschuhe, und mehrere Plastiktüten. Die Mercedes-G-Klasse ist eine Art Geländewagen.

Fahrer wurde verhört: Polizei geht von Unfall aus

Der Fahrer des Fahrzeugs, das in die Menschengruppoe fuhr, ist demnach nicht verletzt worden. "Er wird gerade verhört", sagte der Polizeisprecher.

Mit Aussagen zu den Hintergründen des Vorfalls hält sich die Polizei noch zurück. "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Laut Polizei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Unfall. "Wir gehen im Moment von einem Unfall aus, ermitteln aber in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Polizei.