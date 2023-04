Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer hält deutsches NFL-Team für möglich

American Football hat noch nie zuvor eine solche Beliebtheit in Deutschland erfahren wie heute. Sebastian Vollmer, der erfolgreichste Deutsche in der NFL, wurde damals bei einer Reise durch die Staaten von Scouts entdeckt. Nun äußert er sich zu den NFL Entwicklungschancen in seiner Heimat.

NFL-Schulen in Deutschland?

Laut Sebastian Vollmer, ehemaliger NFL-Profi, besteht die Möglichkeit, dass sich der American Football in Deutschland weiterentwickelt und möglicherweise sogar ein eigenes Team bekommt. Im Gespräch mit dem "Stern" betonte der 38-Jährige, dass die NFL Deutschland als äußerst wichtigen Markt erkannt habe.

"Wie das in zehn oder 20 Jahren aussieht, vermag ich mir gar nicht vorzustellen. Vielleicht haben wir eine eigene Akademie für Nachwuchstalente in Deutschland, vielleicht eigene NFL-Schulen, vielleicht sogar ein deutsches Team, das in der NFL mitspielt", sagte der Ex-NFL-Profi. Alles scheine möglich zu sein.

NFL-Spiel in München

Letzte Saison fand erstmals ein NFL-Spiel in München statt, das bei Superstar Tom Brady einen bleibenden Eindruck hinterließ, mit dem Vollmer lange zusammenspielte. Die Atmosphäre des Spiels hatte ihn stark beeindruckt: "Tom Brady, der mit den Buccaneers angetreten war, kam zu mir und hat gejubelt: Verrückt, völlig verrückt! Der ist mehr als 20 Jahre in der Liga gewesen und dachte, er hätte alles erlebt, was es zu erleben gibt. Und dann das" so Vollmer.

Sebastian Vollmer war Bradys Bodyguard bei den New England Patriots – und ist bis heute der erfolgreichste Deutsche, der je in der NFL gespielt hat. Mit den Patriots gewann er den Super Bowl XLIX gegen die Seattle Seahawks und den Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.

