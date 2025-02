Superbowl-Tickets: Darum sind die NFL-Karten 2025 günstiger

Beim Endspiel der NFL dabei zu sein ist für Football-Fans der absolute Traum. In diesem Jahr sind die Tickets zwar immer noch extrem teuer – aber günstiger als bei den letzten Superbowls.

Das Wichtigste in Kürze Am 9. Februar 2025 findet der 59. Superbowl in New Orleans statt.

Im Finale der NFL stehen sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüber.

Kurz vor der Veranstaltung sind die Tickets trotz dreistelligem Betrag erschwinglicher als in den Vorjahren.

Der Superbowl der National Football League (NFL) ist die Zuschauer:innen stärkste Sportveranstaltung der Welt. Deshalb ist der Kampf um Tickets für das Finale der NFL mehr als begehrt. Für die 73.000 Zuschauer:innen, die im Caesars Superdome in New Orleans einen Platz ergattern können, ist es eine einmalige Chance, dabei zu sein. Einmalig, da Kartenpreise letzte Woche noch bei 3.600 US-Dollar für das günstigste Ticket begannen.

Doch der Lauf auf Tickets soll laut "TMZ Sports" und dem Ticketanbieter "Game Time" bei diesem LXI. Superbowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Eagles nicht so massiv, wie in den Vorjahren sein. Zusehen sei das auch in einem Rückgang der Ticketpreise, die vor zwei Wochen noch bei über 6.000 Dollar pro Karte starteten.

Wer treibt Superbowl-Kartenpreise in die Höhe?

Am 9. Februar stehen sich die Kansas City Chiefs, mit Taylor Swift Freund Travis Kelce in der Aufstellung, und die Philadelphia Eagles im 59. Superbowl gegenüber. Dabei sein ist ein Lebensraum für viele Football-Fans. In den vergangenen Wochen vor der Großveranstaltung waren die Ticketpreise in die Höhe geschnellt.

Eine Ursache neben der immer hohen Nachfrage, seien Menschen, die extra für den Superbowl anreisen und per se keine langjährigen Fans der Chiefs oder Eagles sind. Für viele Käufer:innen stehe das Miterleben der Mega-Sportveranstaltung auf einer Bucketliste der Dinge, die man erlebt haben sollte, berichtete der Sender US.News. "Der Super Bowl ist wirklich ein großes Geschäftsreiseereignis“, sagt Kelly Soderlund, Expertin für Reisetrends bei Reisedienstleister "Navan" zu dem Nachrichtensender US.News.

Doch auch Firmen als Ticketkäufer tragen zum Preisanstieg bei. "Viele der Ticketpreise sind aufgrund von Unternehmensinteressen dramatisch angestiegen", meint Don Grant, Finanzplaner bei "Sabre Wealth" in Wichita, Kansas gegenüber US.News. Firmen nutzen die Tickets bei der prestigeträchtigen Sport-Veranstaltung, um mit Geschäftspartnern und Kund:innen enger Bindungen aufzubauen. Firmen seien dabei laut Grant bereit, deutlich höhere Summen zu zahlen.

Superbowl Tickets nicht so teuer wie in den Vorjahren

Zwar bleiben die Karten für normale US-Bürger:innen noch nicht im erschwinglichen Rahmen - trotzdem sind die Preise nicht so hoch wie in den letzten Jahren. Die Resale-App "Gametime" verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Preise, je näher der Superbowl rückt. Am 27. Januar lagen die günstigsten Angebote bei 6.375 US-Dollar pro Karte. Am 6. Februar kann man für rund 2.500 US-Dollar schon ein Ticket bekommen.

Auch das Wirtschaftmagazin "Forbes" verzeichnet, dass die 50-Yard-Tickets auf dem Wiederaufkaufsmarkt 60 Prozent günstiger sei als noch vor einer Woche.

Zum Vergleich: Beim letzten Superbowl 2024, bei dem sich die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers gegenüberstanden, gingen die günstigsten Tickets für 8.764 über den Ladentisch.