Supernova oder Zombie-Stern: Forscher entdecken nahezu perfektes Objekt im All

Ein Forschungsteam hat ein nahezu perfekt rundes Objekt im All gefunden. Es kann sich dabei um eine Supernova oder einen Zombie-Stern handeln.

Besonders auffällig ist die für eine Supernova ungewöhnliche kugelrunde Formung.

Dabei kann es sich um eine Supernova vom Typ Ia oder Iax handeln. Auch genaue Aussagen zu Entfernung und Größe können noch nicht getroffen werden.

Ein Forschungsteam um den australischen Wissenschaftler Miroslav Filipović hat eine nahezu perfekte, kugelförmige Struktur im All entdeckt. Mithilfe moderner Radioteleskope konnten sie das Objekt entdecken, welchem sie den Namen Teleios gaben.

Eine Studie zu dem Objekt ist über den Preprint-Server arXiv verfügbar. Teleios wurde mit dem australischen ASKAP-Radioteleskop im Rahmen des Projekts Evolutionary Map of the Universe (EMU) entdeckt. Es befindet sich in der Milchstraße, sticht jedoch durch seine außergewöhnlich symmetrische Form heraus.

Supernova-Überreste normalerweise asymmetrisch

Laut den Astronom:innen kann es sich dabei um den Überrest einer Supernova vom Typ Ia handeln. Diese entstehen, wenn ein sogenannter Weißer Zwerg explodiert. Für gewöhnlich sind Supernova-Überreste verzerrt durch asymmetrische Explosionen und Wechselwirkungen mit interstellarem Gas oder Staub. Eine so perfekte Form wie bei Telios ist nur möglich, wenn die Explosion in einem besonders leeren Bereich des Alls stattfand, was eine symmetrische Ausdehnung möglich machte.

Die Entfernung der Supernova von der Erde ist unklar. Die Forscher:innen ermittelten dabei zwei mögliche Werte: etwa 7.175 oder 25.114 Lichtjahre. Je nach Distanz würde Teleios dann einen Durchmesser von 46 oder 157 Lichtjahren aufweisen. Auch das Alter von Teleios ist daher nicht eindeutig. Bei geringerer Entfernung wäre er vermutlich weniger als 1.000 Jahre alt, bei der größeren über 10.000 Jahre.

Es könnte auch ein Zombie-Stern sein

Gegen die Theorie einer Supernova Ia sprechen jedoch die fehlenden Röntgenstrahlen. Alternativ könnte es sich also um einen sogenannten Typ lax handeln. Diese seltenen Varianten werden Zombie-Sterne genannt, da nach der Explosion nur diese Überreste übrig bleiben.

In dem Fall wäre die Entfernung noch geringer, nämlich nur 3.262 Lichtjahre mit einem Durchmesser von rund 11 Lichtjahren. Nur durch weitere, hochauflösende Beobachtungen kann die genaue Herkunft und Natur von Teleios geklärt werden.