Syriens Zukunft nach Assads Sturz und Merz in der Ukraine: Die wichtigsten Nachrichten am Montag

Nach dem Sturz von Assad steht Syrien vor einem Neuanfang mit ungewisser Zukunft. Friedrich Merz spricht sich für eine zukünftige Unterstützung der Ukraine aus und reist nach Kiew. Die wichtigsten News im Überblick.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Syrien zwischen Jubel und Chaos

Die Aufständischen sprechen nach ihrem Siegeszug in Syrien schon von einer neuen Regierung. Aber der Weg dorthin ist weit und voller Hindernisse. In Damaskus bleibt die Lage unübersichtlich. Für die Flüchtlinge in Deutschland und die Bundesregierung sind viele Fragen offen.

Alle Hintergründe zur Lage und aktuelle Entwicklungen in Syrien KOSTENLOS auf JOYN anschauen.

Anzeige

Anzeige

Merz reist nach Kiew

Russland greift seit Wochen besonders heftig vor allem die Infrastruktur der Ukraine an. In der Vorweihnachtszeit will Kanzlerkandidat Friedrich Merz in dem Land ein Zeichen setzen und reiste überraschend nach Kiew.

Der Unions-Kanzlerkandidat setzt sich knapp drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges für eine anhaltend konsequente Unterstützung der Ukraine ein. "Wenn unsere Unterstützung für die Ukraine schwächer wird, dann wird dieser Krieg länger dauern", sagte der CDU-Chef bei der Ankunft in Kiew. "Wenn unsere Unterstützung für die Ukraine konsequent ist, dann wird dieser Krieg schneller enden."

Merz' Reise in die Ukraine jetzt KOSTENLOS auf Joyn anschauen.

Anzeige

Anzeige

Rückruf bei Aldi

Der Lebensmittelhändler Aldi Nord muss eine bestimmte Sorte Brotaufstrich wegen Metallfremdkörpern zurückrufen.

Darum musste das Produkt aus den Supermärkten genommen werden: KOSTENLOS auf JOYN.

Anzeige

Die wichtigsten Nachrichten am Montag

Alle wichtigen News von Montag (9. Dezember) jetzt auf JOYN anschauen.