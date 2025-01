Tesla explodiert vor Trump-Hotel - ein Toter, sieben Verletzte

Nach der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas, bei der ein Mensch starb und sieben verletzt wurden, untersuchen FBI und Polizei mögliche Verbindungen zu einem Terroranschlag.

Das Wichtigste in Kürze Ein Tesla-Cybertruck explodierte vor dem Trump International Hotel in Las Vegas, tötete den Fahrer und verletzte sieben weitere Personen leicht.

Das FBI untersucht den Vorfall als potenziellen Terroranschlag.

Der Cybertruck wurde über dieselbe Plattform angemietet wie das Fahrzeug des Neujahrs-Attentäters in New Orleans.

Ein Zusammenhang wird geprüft, Hinweise auf Verbindungen zum IS gibt es jedoch nicht.

Vor dem Trump International Hotel in Las Vegas hat die Explosion eines Tesla-Cybertrucks ein Todesopfer gefordert. Sieben weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Todesopfer befand sich demnach im Fahrzeug.

Laut Sheriff Kevin McMahill von der Polizei in Las Vegas wurde am Mittwochmorgen (2. Januar) zunächst Rauch an dem vor dem Hoteleingang parkenden Wagen gesichtet, bevor es zu einer heftigen Explosion kam. Die Ursache des Vorfalls ist weiterhin unklar.

Vor dem Trump-Hotel in Las Vegas kam es zu einem Brand. Credit: Alcides Antunes via REUTERS © Alcides Antunes via REUTERS

Musk: Ursache war großes Feuerwerk und/oder Bombe

Der Cybertruck ist ein Elektro-Pick-up mit markanter Edelstahl-Karosserie, gebaut vom US-Elektroautohersteller Tesla, dessen Chef Elon Musk ist. Der Tech-Milliardär, dem auch die Internet-Plattform X gehört, gilt als enger Berater von Donald Trump.

Zunächst kündigte Musk auf X Untersuchungen an und postete später: "Wir haben jetzt die Bestätigung, dass die Explosion durch einen sehr großen Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe verursacht wurde, die sich auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks befand, und nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun hatte." Er nannte keine oder Quelle für die Angabe.

Eric Trump, Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump, bestätigte auf der Plattform X den Brand eines Elektroautos vor dem Hotel der Familie in Las Vegas. Darin dankte er der Feuerwehr und der Polizei für ihren schnellen Einsatz.

Anti-Terror-Ermittler untersuchen Explosion vor Trump-Hotel

Die US-Sicherheitsbehörden prüfen nun, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag handelte. Anti-Terror-Ermittler seien mit der Untersuchung betraut, sagte der federführende FBI-Agent Jeremy Schwartz bei einer Pressekonferenz laut der Deutschen Presse-Agentur. Details zur Person am Steuer des Cybertrucks, die bei der Explosion ums Leben kam und von der Polizei noch nicht identifiziert wurde, nannte er nicht.

Lauz McMahill wurde das Fahrzeug in Colorado angemietet - über die gleiche Vermittlungs-Webseite, bei der auch der Attentäter von New Orleans seinen Pick-up-Truck angemietet habe, mit dem er dort am Neujahrsmorgen in eine feiernde Menge fuhr und 15 Menschen tötete. Ein möglicher Zusammenhang mit der Explosion in Las Vegas, die sich nur wenige Stunden später ereignete, werde geprüft. "Wir schließen nichts aus", sagte McMahill.