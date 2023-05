Todesfall: Frau stirbt nach Unfall mit royaler Eskorte

Neue, traurige Schlagzeilen für den Buckingham-Palast: Nach einem Unfall mit dem Begleitmotorrad eines Mitglieds der britischen Königsfamilie ist eine 81-jährige Frau nun ihren schweren inneren Verletzungen erlegen. Der Palast zeigt sich schockiert.

Nur wenige Tage nach König Charles' Krönung kam es in der britischen Hauptstadt zu einem tragischen und nun tödlichen Verkehrsunfall. Ein Begleitmotorrad, das die Duchess of Edinburgh - Herzogin Sophie - zu einer einer Gartenparty im Buckingham-Palast eskortierte, hat mitten in London eine 81-Jährige erfasst.

Irreversible Schädigung des Gehirns

Die alte Dame habe mehrere Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen erlitten, wie der Sohn des Opfers laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) gesagt haben soll. Das Unfallopfer habe zwei Wochen um sein Leben gekämpft - "aber eine irreversible Schädigung ihres Gehirns hat heute (24. Mai) schließlich den Kampf beendet", wie die Familie der "BBC" mitteilte.

Direkt nach der traurigen Nachricht richtete auch der Buckingham-Palast "das tiefste Beileid und Mitgefühl" von Herzogin Sophie aus. Die Ehefrau von Prinz Edward und Schwägerin von König Charles III. sei "zutiefst traurig".