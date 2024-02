Grausamer Fund im Schwarzwald-Baar-Kreis: Am vergangenen Montagabend (5. Februar) werden zwei Leichen in einer Wohnung in Furtwangen entdeckt. Das verstorbene Ehepaar hinterlässt vier Kinder.

In Furtwangen wurden eine 48-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Nach Angaben der Polizei fand ein Angehöriger des Ehepaares die Leichen und informierte die Beamten. Die Polizei bestätigte den schrecklichen Fund gegenüber dem "Südkurier".

Aufgrund eines anfänglichen Verdachts auf Gas oder Kohlenstoffmonoxid riegelte Polizei und Feuerwehr den Einsatzort zunächst großflächig ab. Die Baumann- und die Wilhelmstraße in Furtwangen waren zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr für den Straßenverkehr und Fußgänger:innen vollständig gesperrt.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Anfangsverdacht jedoch ausgeschlossen werden. Die Sperrung wurde im Verlauf des Abends wieder aufgehoben. Weiter gebe es noch keine Hinweise auf die Todesursache des Ehepaares, zitiert der "Südkurier" den Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Das verstorbene Paar hinterlässt vier Kinder im Alten von 10 bis 26 Jahren. Das zukünftige Sorgerecht über die beiden Minderjährigen werde das Jugendamt noch klären. Die gemeinsame Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Baumannstraße könne erst nach Abschluss der Ermittlungen wieder freigegeben werden, berichtet der "Südkurier".