Todesursache von Anna R. wird untersucht: Rosenstolz-Sängerin überraschend gestorben

Im Alter von 55 Jahren starb Anna R., die Sängerin von Rosenstolz. Gefunden wurde sie am Sonntagabend. Über die Todesursache wird gerätselt.

Nach dem Tod der Rosenstolz-Sängerin Anna R. ist die Polizei mit dem Fall befasst. Eingeleitet wurde ein offizielles Todesermittlungsverfahren, sagte ein Polizeisprecher. Damit solle geklärt werden, woran Anna R. starb. Üblicherweise gehört dazu auch eine Obduktion der Leiche.

Anna R. wurde demnach am Sonntagabend (16. März) in Berlin-Friedrichshain tot gefunden. Die Polizei wurde am Montagmorgen informiert, so der Sprecher. Am Dienstag (18. März) sollte die Staatsanwaltschaft Berlin das Verfahren dazu übernehmen und auch Auskünfte erteilen. Auf dem Instagram-Profil der Sängerin wurde mitgeteilt, sie sei plötzlich und unerwartet im Alter von 55 Jahren gestorben. Ihr Tod "schockiert und verwirrt uns zutiefst", hieß es in dem Post weiter.

Anna R. wurde 1969 in Ost-Berlin geboren. Rosenstolz war eines der in Deutschland erfolgreichsten Pop-Duos der vergangenen Jahrzehnte. Zu den Hits zählen "Liebe ist alles", "Gib mir Sonne", "Kuss der Diebe", "Ich geh auf Glas", "Herzensschöner" und "Die Schlampen sind müde".