Tornado? Unwetter über Eifel sorgt für Erdrutsch und abgedeckte Dächer

Ein heftiges Unwetter hat in der Eifel am Donnerstag mehrere Dächer abgedeckt, zudem hat es einen Erdrutsch gegeben. Offenbar fegte ein Tornado über Nusbaum-Freilingen.

Heftiger Wind hat im rheinland-pfälzischen Nusbaum-Freilingen am Donnerstag (21. September) zahlreiche Dächer abgedeckt - laut SWR handelte es sich dabei möglicherweise um einen Tornado. Es gebe zwei Leichtverletzte, teilte der Katastrophenschutz des Eifelkreises Bitburg-Prüm am Abend mit.

Man sei von der Wucht der Kaltfront "doch sehr überrascht worden", zitiert der SWR den stellvertretenden Wehrleiter der Verbandsgemeinschaft Südeifel. Zuletzt habe es massive Warnungen vor Unwettern gegeben, die dann doch nicht eingetreten sind. "Leider jetzt keine Warnung, zumindest mir nicht bekannt, und das hat uns komplett überrascht."

Mutmaßlicher Tornado deckt 15 Dächer ab

Zudem soll es im benachbarten Hüttingen-Lahr einen Erdrutsch gegeben haben. "Außerdem sind sehr viele Keller vollgelaufen und Bäume umgestürzt", teilte der Sprecher mit. Feuerwehr, THW und Rotes Kreuz seien im Einsatz. Die B50 bei Oberweis wurde laut Bericht gesperrt, weil dort Bäume umfielen.

Durch die Region war ein heftiges Gewitter mit Windböen gezogen. Die Feuerwehr teilte mit, in Nusbaum seien etwa 15 Dächer durch einen kräftigen Sturm abgedeckt worden. Einige Straßen in der Region seien wegen umgefallener Bäume gesperrt. Dachdecker sicherten den Angaben zufolge noch am Abend die beschädigten Dächer.