Totes Baby in Schleswig-Holstein: Obduktion bestätigt natürlichen Tod

In der Nacht zum Mittwoch wurde in Schleswig-Holstein die Leiche eines Babys im Hinterhof eines Einfamilienhauses gefunden. Nach der Obduktion ist nun klar, dass es sich dabei um einen natürlichen Tod handelt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein Notruf meldet in der Nacht zum Mittwoch den Funde einer Babyleiche.

Mittwochmittag bestätigt die Polizei den Fund und gibt an, "in alle Richtungen" zu ermitteln.

Bereits am Nachmittag ergibt die Obduktion, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt.

Gegen Mitternacht wurde in Schleswig-Holstein die Leiche eines Babys im Hinterhof eines Einfamilienhauses gefunden. Noch in der Nacht rückte die Polizei nach Gnutz bei Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus, um den Fundort abzusichern.

Die Polizei bestätigte den Fund anschließend am Mittwochvormittag (6. November 2024). Nach Informationen der "Landeszeitung" handelt es sich um ein 6 Monate altes Kind. Der Fundort wurde zunächst abgesperrt, ob es sich dabei um ein Gewaltverbrechen handelt, konnte die Polizei zunächst noch nicht beantworten.

Anzeige

Anzeige

Baby starb eines natürlichen Todes - weiteres noch nicht bekannt

Auch, wie lange das Baby schon tot ist, konnte der Polizeisprecher Philipp Feddersen der "Landeszeitung" nicht beantworten, es werde "in alle Richtungen" ermittelt. Sein Kollege Sönke Peters teilte der Zeitung später mit, dass die Leiche sich nicht mehr am Tatort befindet, für den Fall, dass ein Verbrechen vorliegt, wurden jedoch weitere Maßnahmen am Fundort getroffen.

Das Ergebnis der Obduktion lag bereits gegen 15:30 Uhr vor. In einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt es, dass die "genaue Todesursache noch ermittelt werden" muss. Fest steht, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt.