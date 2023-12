Trauer um "Klimbim"-Star: Ingrid Steeger ist tot

Vor Kurzem war Ingrid Steeger in ein Krankenhaus gebracht worden. Jetzt ist die Schauspiel-Ikone im Alter von 76 Jahren gestorben.

Das Wichtigste in Kürze Ingrid Steeger ist tot.

Die Schauspielerin starb laut "Bild" im Alter von 76 Jahren.

Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in der Fernsehserie "Klimbim".

Die Fernsehserie "Klimbim" machte sie berühmt: Ingrid Steeger, das Gesicht der Klamauksendung, ist tot. Sie starb in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld, wo sie zuletzt in einem Pflegeheim wohnte. Ihren Tod bestätigte ihr Freund Rolf Löbig der "Bild". "Das Pflegeheim hat mir den Tod von Ingrid bestätigt. Es bricht mir das Herz", wird er zitiert. Steeger wurde 76 Jahre alt.

Ingrid Steeger gestorben: Schauspielerin wurde 76 Jahre alt

Am Dienstag (19. Dezember) war Steeger in die Klinik eingeliefert worden, offenbar wegen eines Darmverschlusses, wie "Bild" schrieb. Am Freitagmorgen habe sie dem Boulevardblatt am Telefon gesagt, dass sie heute noch entlassen werde. Jetzt folgte die traurige Nachricht.

1947 in Berlin geboren, begann Ingrid Stengert – so lautete ihr bürgerlicher Name – Anfang der 1970er Jahre ihre Karriere als Schauspielerin. Zunächst hatte sie Rollen in Softsexfilmen. 1973 stand sie zum ersten Mal in der Klamaukserie "Klimbim" vor der Kamera, die sie berühmt machen sollte. Die Serie lief bis 1979, 30 Folgen gab es davon. Steeger spielte darin an der Seite von Elisabeth Volkmann, Horst Jüssen, Wichart von Roëll und Peer Augustinski.

Steeger war ein bekanntes Werbegesicht

In dieser Zeit stieg sie zu einem der beliebtesten TV-Stars Deutschlands auf, was sich bekannte Marken zunutze machten. Vom Fotografen Peter Lindbergh in Szene gesetzt, warb Steeger für "Rolo" und "Old Spice".

Ingrid Steeger im Juli in ihrem Lieblingslokal in Bad Hersfeld. Zuletzt war die Schauspielerin auf einen Rollstuhl angewiesen. © picture alliance / Presse- und Wirtschaftsdienst | Bernd Kammerer

Schauspielerisch ins seriöse Fach wechselte sie erst später. 1992 ergatterte Steeger eine Rolle in dem Fernseh-Vierteiler "Der große Bellheim" von Dieter Wedel. Zuletzt war sie 2006 in Peter Thorwarths Kinofilm "Goldene Zeiten" an der Seite von Wotan Wilke Möhring zu sehen.

Zahlreiche Beziehungen gingen in die Brüche

Privat fand sie nie ihr Glück, zahlreiche Beziehungen scheiterten. Steeger war unter anderem mit dem Kameramann Lothar Elias Stickelbrucks und dem US-amerikanischen Umweltschützer Tom LaBlanc verheiratet. Liiert war sie zudem mit dem Schauspieler Bernd Seebacher und Regisseur Dieter Wedel.

Steeger lebte ab 1997 in Hamburg, 2010 zog sie nach München. Zuletzt lebte sie wegen gesundheitlichen Problemen nach einem Sturz im September 2022 in einem Pflegeheim.