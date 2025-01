Trump hält "Siegeskundgebung" in Washington D.C. ab

Am 20. Januar soll Donald Trump offiziell der neue US-Präsident werden. Noch vor seiner offiziellen Amtseinführung will er sich aber mit einem Siegeszug durch Washington D.C. feiern lassen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump wird nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl im November eine "Siegeskundgebung" in Washington D.C. abhalten. Darüber berichtete "The Hill" am Mittwoch (1. Januar).

Demnach werden neben dem Republikaner noch weitere Redner:innen an der Veranstaltung teilnehmen. Deren Namen wurden laut des Berichts jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Die Veranstaltung wird "The Hill" zufolge in der Capital One Arena stattfinden, der Heimat des Basketballteams Washington Wizards und des Eishockeyteams Washington Capitals. Die Arena bietet Platz für rund 20.000 Zuschauer:innen.

Die offizielle Amtseinführung Trumps ist für den 20. Januar geplant. Nach seiner Vereidigung im Kapitol soll im Laufe des Tages der Beginn seiner zweiten Amtszeit gefeiert werden.