Trump soll Golf-Deals offenlegen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll Millionen an Geldern von Saudi-Arabien für LIV-Golfturniere in seinen Resorts erhalten haben. Die Gruppe "Democracy for the Arab World Now" (DAWN) verlangt Aufklärung.

Das Wichtigste in Kürze Finanzierungs-Details der LIV-Golf-Events werden von DAWN in Frage gestellt.

Das Gerichtsverfahren der PGA gegen LIV-Golf enthüllt neue Details.

DAWN befürchtet, die Deals könnten die nationale Sicherheit gefährden.

Trump-Beziehungen im Visier

Laut einem Bericht der US-Zeitschrift "Newsweek" möchte DAWN, dass das US-Justizministerium und der Kongress die Fakten und Umstände eines Deals im Zusammenhang mit LIV-Golf und dem damaligen Präsidenten genauer unter die Lupe nimmt. Das Magazin berichtet, dass eine laufende Klage der PGA "Professional Golf Association" Details zur Finanzierung ergeben hätte, die beunruhigend seien. Dabei soll Donald Trump Millionenbeträge von dem Saudi-Arabischen Kronprinz Salman kassiert haben. In den USA wird der Kronprinz beschuldigt, den Mord an den Journalisten Khashoggi im Jahre 2018 erlaubt zu haben. DAWN Geschäftsführerin Sarah Leah Whiston sagte dem Magazin: "Die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit durch Zahlungen eines grotesk missbrauchenden ausländischen Diktators an einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der ihm außerordentliche Gefallen erwiesen hat, sind ebenso gefährliche wie schockierend."

Trump will es nochmal wissen

Da Donald Trump eine erneute Kandidatur als US-Präsident anstrebt, verlangen Organisationen wie DAWN Aufklärung. Laut "Newsweek" soll auch der Schwiegersohn des Ex-Präsidenten, Jared Kushner, mit Millionen unterstützt worden sein. DAWN verlange auch, dass sämtliche Gespräche mit dem Immobilienunternehmen "The Trump Organization" zu der Abhaltung der Golfturniere offengelegt werden.

