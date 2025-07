Trump unter Beschuss: Antisemitismus-Kontroverse um "Shylock"-Kommentar

US-Präsident Donald Trump gerät in Kritik, nachdem er den Begriff "Shylock" während einer Rede verwendete. Der Ausdruck wird als antisemitisch angesehen und hat heftige Reaktionen ausgelöst.

Das Wichtigste in Kürze US-Präsident Trump verwendet den Begriff "Shylock" und löst damit eine Kontroverse aus.

Die Anti-Defamation League kritisiert den Ausdruck als antisemitisch.

Politische Akteur:innen fordern Verantwortung und Sensibilität im Umgang mit Sprache.

US-Präsident Donald Trump sieht sich mit Vorwürfen des Antisemitismus konfrontiert, nachdem er während einer Rede den Begriff "Shylock" verwendet hat, um skrupellose Geldverleiher zu beschreiben. Trump erklärte laut CNN, er sei sich der antisemitischen Konnotation des Begriffs nicht bewusst gewesen und habe ihn immer nur im Kontext von Geldverleihern wahrgenommen. "Ich habe es nie so gehört. Für mich ist Shylock jemand, der Geld zu hohen Zinsen verleiht", äußerte sich Trump gegenüber Reporter:innen nach seiner Rückkehr nach Washington.

Die Rede fand in Iowa statt, wo Trump den Auftakt zu landesweiten Feierlichkeiten anlässlich des 250. Jubiläums der USA einläutete. Während des Events nutzte er den Begriff, um Aspekte eines kürzlich verabschiedeten innenpolitischen Gesetzes hervorzuheben. "Denkt daran: keine Erbschaftssteuer, keine Todessteuer, kein Gang zu den Banken und das Ausleihen von einigen Fällen eines guten Bankers. Und in einigen Fällen von Shylocks und schlechten Leuten", sagte Trump laut CNN in Des Moines.

Antisemitische Konnotationen

Der Name "Shylock" stammt aus William Shakespeares Stück "Der Kaufmann von Venedig", in dem Shylock als jüdischer und rücksichtsloser Geldverleiher dargestellt wird. Der Charakter wird oft mit der Forderung nach einem "Pfund Fleisch" von einem säumigen Schuldner in Verbindung gebracht. Die Anti-Defamation League verurteilte Trumps Verwendung des Begriffs scharf und betonte die gefährlichen antisemitischen Klischees, die damit verbunden sind.

In einer Stellungnahme auf X schrieb die Organisation: "Der Begriff 'Shylock' ruft ein jahrhundertealtes antisemitisches Klischee über Juden und Gier hervor, das extrem beleidigend und gefährlich ist. Präsident Trumps Verwendung des Begriffs ist sehr beunruhigend und verantwortungslos." Bereits 2014 hatte der damalige Vizepräsident Joe Biden sich für die Nutzung des Begriffs entschuldigt, nachdem die ADL eine milde Kritik geäußert hatte.

Politische Reaktionen auf Trumps Fehltritt

Einige demokratische Politiker:innen reagierten schnell auf Trumps Äußerungen. Der Abgeordnete Daniel Goldman aus New York kommentierte: "Dies ist offensichtlicher und abscheulicher Antisemitismus, und Trump weiß genau, was er tut." Amy Spitalnick, CEO des Jewish Council for Public Affairs, betonte auf sozialen Medien: "Shylock ist eines der klassischsten antisemitischen Stereotypen. Dies ist kein Zufall."