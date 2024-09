JD Vance steht in der Kritik für seine Aussagen über haitianische Einwanderer:innen. Jetzt verteidigt der Trump-Vize sich mit einem Angriff auf die Medien.

Das Wichtigste in Kürze JD Vance verteidigt seine Aussagen über haitianische Einwanderer:innen und behauptet, es sei die Aufgabe der Medien, Fakten zu prüfen.

Er spricht über Einwanderung und Kriminalität, kritisiert die Medien und die demokratischen Politiker:innen.

Vance beschreibt eine bedrohliche Zukunftsvision der USA unter einer Präsidentschaft von Kamala Harris.

In einer kürzlich stattgefundenen Kundgebung in Eau Claire, Wisconsin, hat Donald Trumps Vize, der US-Senator JD Vance, seine kontroversen Kommentare über haitianische Einwanderer, die angeblich Haustiere essen, verteidigt. Das berichtet die Zeitung "The Guardian". Vance behauptet demnach, dass es die Aufgabe der Medien sei, Geschichten zu überprüfen, nicht seine.

Umstrittene Äußerungen zu Einwanderung und Kriminalität

JD Vance erklärte während der Veranstaltung, dass es seine Pflicht als US-Senator sei, den Anliegen seiner Wähler:innen Gehör zu schenken. "Wenn bestimmte Personen sich weigern, sie ernst zu nehmen, dann ist es meine Aufgabe, meinen Wählern zuzuhören", sagte Vance. Er kritisierte die Medien scharf dafür, wie sie seine Aussagen darstellten und betonte: "Wenn ich sage, dass ich eine Geschichte kreiert habe, spreche ich von der Mediengeschichte, indem ich die Aufmerksamkeit der Presse auf das lenke, was in Springfield vor sich geht."

Vance sprach auch über das Thema Einwanderung und bezog sich auf ein Verbrechen, das von einer undokumentierten Person in Prairie du Chien begangen wurde – ein Thema, das Republikaner hervorheben, um Behauptungen über gewalttätige Verbrechen durch Einwanderer:innen zu stützen. Forschungen zeigen jedoch, dass Einwanderer:innen nicht häufiger Verbrechen begehen als in den USA geborene Personen. "Jede Gemeinde ist ein Grenzstaat", so Vance, der die Vizepräsidentin Kamala Harris für viele Probleme verantwortlich machte.

"Die Probleme, die Kamala Harris über die amerikanische Südgrenze importiert hat, haben sich nun auf das ganze Land ausgeweitet", sagte Vance laut "The Guardian". Er machte die US-Vizepräsidentin auch für den jüngsten Attentatsversuch auf Donald Trump in Mar-a-Lago mitverantwortlich. "Die amerikanischen Medien, die Demokraten und die Kamala-Harris-Kampagne müssen mit diesem Mist aufhören, sonst wird noch jemand getötet", so der Republikaner.

JD Vances düstere Vision der USA unter einer Präsidentschaft von Harris

Vance malte ein chaotisches und gewalttätiges Bild von den USA unter einer möglichen Präsidentschaft von Kamala Harris. "Wir sind in diesem Moment näher an einem Atomkrieg oder einem dritten Weltkrieg als zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte unseres Landes", erklärte er und schob die Schuld auf die "Chaos und Inkompetenz" von Harris.