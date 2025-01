Ukraine-Krieg: Weitere Eroberungen für Russland bei Pokrowsk

Russland kann weitere Gebietsgewinne in der Ostukraine verbuchen. Wie es seitens ukrainischen Militärbloggern hieß, seien drei Dörfer nahe Pokrowsk eingenommen worden.

Russische Truppen haben nach Erkenntnissen ukrainischer Militärblogger drei weitere Dörfer nahe der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk in der Ostukraine erobert. Der Blog DeepState nannte die Orte Datschenske, Nowyj Trud und Wowkowe wenige Kilometer südlich von Pokrowsk. Ein ähnliches Bild zeichnete der Blog Liveuamap, während der offizielle Lagebericht des Generalstabs für Freitagnachmittag Nowyj Trud noch als umkämpft darstellte.

Die russische Armee hat sich in den vergangenen Wochen darauf verlegt, die Bergbau- und Industriestadt Pokrowsk nicht mehr frontal anzugreifen, sondern im Süden zu umgehen. Dadurch gerät die wichtige Verbindungsstraße von Pokrowsk in die Großstadt Dnipro in Gefahr. Die Russen stehen auch kurz davor, die Grenze des ukrainischen Verwaltungsgebietes Dnipropetrowsk zu erreichen. Dieses ist seit Kriegsbeginn 2022 von Bodengefechten verschont geblieben.

Im Video: Selenskyj: Trump kann Putin stoppen

Offensive seit Herbst 2023

Die russische Offensive im Industriegebiet Donbass läuft fast ununterbrochen seit dem Herbst 2023, als der letzte ukrainische Angriff in der Region steckenblieb. Seitdem wurden Awdijiwka, Wuhledar und andere Städte erobert. Moskau kommt dem Ziel näher, die für annektiert erklärten ukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk auch faktisch unter Kontrolle zu bringen.

