Ukraine setzt auf Präzision: "Baba Yaga"-Dronen jetzt mit lasergesteuerten Bomben

Die Ukraine stattet ihre Streitkräfte offenbar mit einer neuen Waffe aus: Die sogenannten "Baba Yaga"-Drohnen können laut einem US-Bericht künftig auch lasergelenkte Bomben abwerfen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Ukraine führt im Verteidigungskampf gegen Russland eine neue Waffe ins Feld.

Mit ihrer "Baba Yaga"-Drohne können die ukrainischen Streitkräfte jetzt auch lasergesteuerte Bomben abfeuern.

Damit verfügt Kiew nun über eine deutlich höhere Feuerkraft und Präzision, was die Fähigkeit zur Verteidigung und zum Gegenangriff erheblich stärkt.

Im Kampf gegen Russland setzt die Ukraine vor allem auf Drohnen. Einige kleinere Modelle können dabei lediglich kleinere Sprengsätze oder Handgranaten tragen. Größere Exemplare wie die "Baba Yaga" - so bezeichnen die russischen Streitkräfte die Drohne - hingegen sind in der Lage, sogar mehrere Zehn-Kilo-Bomben abwerfen zu können. Und nun kommt offenbar eine weitere tödliche Waffe hinzu. Wie "Forbes" am Dienstag (6. August) berichtete, wurde die Drohne aufgerüstet und kann jetzt sogar lasergesteuerte Bomben tragen.

Drohnen, ausgestattet mit lasergelenkten Bomben, können für eine Vielzahl von Missionen eingesetzt werden, von der Zerstörung von Panzerungen und Artillerie bis hin zur Bekämpfung von Luftabwehrsystemen und der Aufklärung feindlicher Stellungen. Ihre Flexibilität macht sie zu einem äußerst wertvollen Werkzeug in modernen asymmetrischen Konflikten.

Smart Bombs bringen höhere Präzision

Lasergesteuerte Bomben bieten eine hohe Präzision und größere Reichweite. Der Laserstrahl wird typischerweise von einer separaten Quelle, wie einem Flugzeug oder einer Bodenstation, auf das Ziel gerichtet. Die Bombe folgt dann diesem Strahl bis zum Aufprall. Dies minimiert Kollateralschäden und ermöglicht eine effizientere Nutzung von Munition.

Im Video: Russland konstruiert "Weltuntergangs-Drohne"

Die Smart Bombs bestehen aus drei Teilen: Vorn ein Lasersuchgerät zum präzisen Zielen, der Gefechtskopf mit Sprengstoff und vier beweglichen aerodynamische Rudern. Einen Nachteil hat die "Baba Yaga" allerdings: Beladen mit schwerer Bombenlast kann die Drohne nur langsam und relativ tief fliegen. Das macht sie anfällig für russische Luftabwehr.

Anzeige

Anzeige

Warum "Baba Yaga"?

Baba Yaga ist eine Figur aus russischen Märchen, oft als böse Hexe dargestellt. Sie besitzt mächtige Zauberkräfte und kann verschiedene Tiere und Gegenstände verwandeln. Baba Yaga kann sowohl gut als auch böse sein. Manchmal hilft sie den Helden, manchmal stellt sie ihnen jedoch auch gefährliche Aufgaben.