Anzeige
Umfrage

Ukrainer wollen Waffenruhe nur mit Sicherheitsgarantien

  • Veröffentlicht: 31.08.2025
  • 19:48 Uhr
  • dpa
Ukrainer wollen Frieden – aber nur mit Sicherheitsgarantien.
Ukrainer wollen Frieden – aber nur mit Sicherheitsgarantien.© Christoph Reichwein/dpa

Laut einer Befragung wünschen sich Ukrainer den Frieden mit Russland nur unter der Bedingung, dass Sicherheitsgarantien seitens der USA und EU gestellt werden.

Anzeige

Eine große Mehrheit der Ukrainer hat sich bei einer Umfrage für eine Waffentruhe lediglich bei klaren Sicherheitsgarantien ausgesprochen. Gleich 75 Prozent von insgesamt 1.600 befragten Ukrainern sahen entsprechende Sicherheitsgarantien Europas und der USA als Vorbedingung für ein Ende der Kampfhandlungen, wie die Befragung der ukrainischen Rating Group ergab.

Gleich 82 Prozent hielten Verhandlungen für einen realistischen Weg zur Beendigung des Kriegs, von ihnen wollten 62 Prozent die Hilfe anderer Länder bei der Suche nach einem Kompromiss, während sich 20 Prozent für direkte Verhandlungen mit Moskau aussprachen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

59 Prozent der Befragten befürworteten ein Ende der Kämpfe und die Suche nach einem Kompromiss, während 20 Prozent den Krieg bis zur Rückeroberung des Donbass und der Halbinsel Krim fortsetzen wollte. Lediglich 13 Prozent befürworteten eine Rückkehr zu den Trennungslinien vor dem russischen Angriff am 23. Februar - also ohne Krim und Donbass.

Die Rating Group hat insgesamt 1.600 Menschen in der Ukraine im Zeitraum zwischen dem 21. und 23. September dieses Jahres befragt.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Mehr News und Videos
Witzige Aktion vor Kommunalwahlen in NRW

Witzige Aktion vor Kommunalwahlen in NRW

  • Video
  • 01:36 Min
  • Ab 12

Sozialverband kritisiert Merz' Aussagen

  • Video
  • 01:24 Min
  • Ab 12

Totale Mondfinsternis über Deutschland

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 12
Putin bei Gipfeltreffen in China

Putin bei Gipfeltreffen in China

  • Video
  • 01:46 Min
  • Ab 12
Köln: Bis zu 60 Verletzte bei Krawallen

Köln: Bis zu 60 Verletzte bei Krawallen

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 12
Bas kündigt Nullrunde beim Bürgergeld an

Bas kündigt Nullrunde beim Bürgergeld an

  • Video
  • 01:44 Min
  • Ab 12
Wie hat die Ära Merkel Deutschland geprägt?

Wie hat die Ära Merkel Deutschland geprägt?

  • Video
  • 02:28 Min
  • Ab 12
Containerschiff
Artikel

Trotz Urteil zu Trump-Zöllen: USA setzen Verhandlungen fort

  • 31.08.2025
  • 17:48 Uhr
US-Präsident Donald Trump
News

Umsiedlung geplant: Trump-Regierung will Gazastreifen übernehmen

  • 31.08.2025
  • 17:26 Uhr

Zehn Jahre Merkel: "Wir schaffen das"

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 12