Umfrage-Hammer: Regierungsbildung in Thüringen ohne AfD und BSW nicht möglich

Glaubt man aktuellen Umfrageergebnissen, könnte die Regierungsbildung bei der Landtagswahl in Thüringen ohne Beteiligung von AfD oder Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schwer möglich werden.

Ohne die Beteiligung der AfD oder des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) wäre eine Regierungsbildung sowohl in Thüringen als auch Brandenburg nach aktuellen Umfragewerten nicht möglich. Das geht aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild" hervor.

Demnach könnte das BSW in Thüringen 17 Prozent der Wählerstimmen für sich verbuchen. Das platziert das Bündnis deutlich vor der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow (15 Prozent). Die AfD hält sich den Werten zufolge mit 31 Prozent an der Spitze, gefolgt von der CDU (20 Prozent). SPD (sechs Prozent) und Grüne (fünf Prozent) würden den Einzug in den Landtag knapp schaffen, während die FDP mit drei Prozent den Wiedereinzug verpassen würde.

Koalitionsoptionen gering

Die brisante Erkenntnis dieser Umfrage liegt in den möglichen Koalitionsoptionen. Eine Mehrheit ohne AfD oder BSW scheint mit insgesamt 48 Prozent nur schwer erreichbar. Selbst ein hypothetisches Vierer-Bündnis aus CDU, SPD, Grünen und Linken käme lediglich auf 46 Prozent.

Die Einschätzung des Umfrageinstituts Insa unterscheidet sich deutlich von der des Institutes Forsa. Forsa sieht das BSW in Thüringen derzeit nur bei vier Prozent, also unter der Fünfprozenthürde. Zwischen dem 6. und dem 10. Januar wurden 1.253 Wahlberechtigte befragt.

