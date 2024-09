50.000 Libanesen fliehen vor Gewalt nach Syrien – UN leitet Hilfsaktionen ein

Zehntausende Menschen sind seit den schweren israelischen Angriffen im Libanon auf der Flucht. Immer mehr suchen auch Zuflucht in Syrien, wo seit 2011 ein Bürgerkrieg tobt.

Infolge der andauernden israelischen Angriffe im Libanon sind nach Angaben der Vereinten Nationen bisher mehr als 50.000 Menschen ins Bürgerkriegsland Syrien geflohen. In Abstimmung mit beiden Regierungen seien Hilfsaktionen im Gange, um allen Bedürftigen zu helfen, teilte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, auf X mit. Zudem seien mehr als 200.000 Menschen im Libanon Binnenflüchtlinge.

Im Video: Hisbollah-Hauptquartier angegriffen: Israel bombardiert "Epizentrum des Terrors"

In Syrien herrscht seit 2011 Bürgerkrieg

Im Libanon leben nach Regierungsangaben rund 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge und weitere Syrer, die keine Flüchtlinge sind. In Syrien herrscht seit 2011 ein Bürgerkrieg. Mehr als 350.000 Menschen wurden getötet, etwa 13 Millionen weitere wurden innerhalb Syriens vertrieben oder sind in andere Länder geflohen. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.

