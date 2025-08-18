Anzeige
Vorbild Los Angeles

"Unerhört viele Quadratmeter": Linke will Sondersteuer auf Luxusvillen

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 13:54 Uhr
  • dpa
Sondersteuern auf Luxusimmobilien? Die Linke orientiert sich am Vorbild Los Angeles. (Archivbild)
Sondersteuern auf Luxusimmobilien? Die Linke orientiert sich am Vorbild Los Angeles. (Archivbild)© Jae C. Hong/AP/dpa

Einige wohnen üppig, andere finden keine Bleibe: Das findet Linken-Chef Jan van Aken nicht in Ordnung. Sein neuester Vorschlag hat allerdings noch einige Unbekannte.

Anzeige

Um sozialen Wohnungsbau zu finanzieren, fordert Die Linke eine Sondersteuer auf sogenannte Luxusvillen. Vorbild sei Los Angeles, wo eine solche Steuer im vergangenen Jahr 425 Millionen Dollar (rund 364 Millionen Euro) eingebracht habe, heißt es in einem Konzept der Parteispitze, das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Demnach hält es die Linke für denkbar, in Deutschland zum Beispiel einen Zuschlag von fünf Prozent bei der Grunderwerbssteuer auf Immobilienkäufe ab vier Millionen Euro einzuführen. Möglich wäre auch ein höherer Satz bei der Grundsteuer für besonders teure Immobilien, heißt es weiter.

Parteichef Jan van Aken sagte, viele Menschen fänden einfach keine Wohnung - ob nun getrennte Paare, Familien oder erwachsene Kinder, die von zu Hause ausziehen. "Gleichzeitig gibt es Menschen, die auf unerhört vielen Quadratmetern wohnen, die Luxusvillen besitzen. Die betreten den größten Teil ihrer Wohnungen im Alltag überhaupt nicht. Wir finden: Die sollten was dafür bezahlen, dass sie so wohnen. Eine Steuer. Von dem Geld könnte man bezahlbaren Wohnraum für alle finanzieren."

Anzeige
Anzeige

Beispiel Schwanenwerder

Die Linke hatte schon im Bundestagswahlkampf die Themen bezahlbares Wohnen und Vermögenssteuern ins Zentrum gerückt. Die Forderung einer sogenannten Luxusvillen-Steuer verbindet beides. Allerdings sind Details unklar, so etwa, wie viele Immobilien in Deutschland betroffen wären und wie viele Einnahmen das für den Staat brächte.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Auch in Deutschland gebe es "zahlreiche Luxusimmobilien, die weit über die Bedürfnisse des normalen Wohnens hinausgehen", heißt es im Konzept. Van Aken verwies auf ein Beispiel: "In Berlin ist dieses Jahr die teuerste Luxusvilla jemals angeboten worden: auf der Insel Schwanenwerder für 82 Millionen US-Dollar. Auch in München, Hamburg, Düsseldorf gibt es Luxusstandorte, gleichzeitig ist dort bezahlbarer Wohnraum knapp."

Mehr News
Bakterium-Gefahr beim Duschen: Die Firma Kneipp ruft ihr ihre Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück.
News

Bakterium-Gefahr: Kneipp ruft Duschgel zurück

  • 18.08.2025
  • 15:24 Uhr
Marius Borg Høiby
News

Marius Borg Høiby: Vorwurf der Vergewaltigung - Anklage gegen Mette-Marits Sohn erhoben

  • 18.08.2025
  • 14:53 Uhr
Donbass-Arena
News

Russland fordert Aufgabe des Donbass - Das wären die Folgen für die Ukraine

  • 18.08.2025
  • 14:30 Uhr
Waldbrände in Spanien
News

Verheerende Waldbrände in Spanien: Feuerwehrmann ist viertes Todesopfer

  • 18.08.2025
  • 14:05 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250817-935-774056
News

Gipfel-Treffen im Newsticker: Schreibt Trump die Krim ab? - "Selenskyj kann Krieg beenden"

  • 18.08.2025
  • 13:41 Uhr
Sorge vor neuem Eklat: Die britische Regierung gibt dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Tipps für seinen Besuch bei US-Präsident Trump mit auf den Weg.
News

"So viel wie möglich loben": Briten geben Selenskyj Tipps für Trump-Besuch

  • 18.08.2025
  • 13:17 Uhr
Flugzeug in der Luft
News

Das sind die turbulentesten Flugzeug-Reiserouten

  • 18.08.2025
  • 12:20 Uhr
Portemonnaie
News

Deutlicher Anstieg: Deutscher Staat gibt immer mehr für Sozialhilfe aus

  • 18.08.2025
  • 12:12 Uhr
Liegen-Krise auf Mallorca: Viele Urlauber:innen setzen zunehmend auf das eigene Handtuch, statt teure Liegen zu mieten.
News

Urlauber sparen zunehmend: Strandliegen-Krise auf Mallorca

  • 18.08.2025
  • 11:40 Uhr
Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht
News

Sechsjährige aus Erlebnisbad Rulantica gelockt: Verdächtiger wird ausgeliefert

  • 18.08.2025
  • 11:35 Uhr