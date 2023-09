Unfall auf A73: Polizeiautos kollidieren wegen Gießkanne

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwoch (20. September) in Möhrendorf in Franken zugetragen. Auslöser war eine Gießkanne.

Auf der Autobahn 73 bei Möhrendorf in Franken kam es zu einem ungewöhnlichen Unfall, bei dem drei Polizeifahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt waren - alles wegen einer Gießkanne auf der Fahrbahn.

In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich der Vorfall, als die beiden ersten Fahrzeuge einer Polizeikolonne eine auf der Fahrbahn liegende Gießkanne zu spät bemerkten und abrupt abbremsten. Das führte dazu, dass ein drittes Polizeiauto auf das zweite auffuhr, gefolgt von einem vierten Fahrzeug, das auf das dritte aufprallte.

Verletzte und hoher Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß erlitten mehrere Insassen der beteiligten Fahrzeuge leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizeifahrzeuge waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeug:innen, um weitere Informationen zur Gießkanne und den Umständen des Vorfalls zu erhalten.

