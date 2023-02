USA besorgt: China könnte Waffen an Russland liefern

US-Außenminister Antony Blinken erklärte in einem Interview, man habe Hinweise, dass China möglicherweise Waffen an Russland liefern wolle. Sollte das der Fall sein, könne das zu ernsthaften Problemen zwischen China und den USA führen, so der Politiker.

Hat China etwa geplant, Russland mit Waffen zu unterstützen? Die USA zeigen sich zumindest besorgt darüber. Man hätte Informationen vorliegen, nach denen China ""in Erwägung zieht, tödliche Unterstützung" an Russland zu liefern, erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag (19. Februar) beim US-Sender CBS. Konkret meine er damit "Waffen, in erster Linie Waffen", erklärte Blinken auf Nachfrage.

Im Video: Blinken nach abgeschossenen China-Ballon - USA "nicht das einzige Ziel"

Lieferungen würden zu "ernsten Konsequenzen" führen

Dazu gehöre auch Munition, so der Außenminister weiter. Zu konkreten Hinweisen für diese Annahmen machte er allerdings keine näheren Angaben. Eine derartige Unterstützung stelle ein Problem für die Beziehungen zwischen den USA und China dar, habe Blinken Wang Yi, dem obersten chinesischen Außenpolitiker verdeutlicht. Eine derartige Eskalation werde "ernste Konsequenzen" nach sich ziehen. Nach Aussage des US-Außenministers sei bereits bekannt, dass Russland durch chinesische Firmen mit "nicht-tödlichem" Gerät unterstützt werde.

Blinken und Wang Yi trafen am Wochenende im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz aufeinander, die Begegnung wurde mit Spannung erwartet. Das Eindringen eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons in den US-Luftraum und sein Abschuss durch die USA hatten die Spannungen zwischen den beiden Ländern in den vergangenen Tagen zusätzlich belastet.