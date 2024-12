USA: Trump will bei Amtsübernahme "Transgender-Wahnsinn" beenden

Donald Trump kündigt drastische Maßnahmen gegen Transgender-Rechte an und polarisiert damit erneut die politische Debatte in den USA.

Das Wichtigste in Kürze Trump will die offizielle Politik der US-Regierung auf die Anerkennung von nur zwei biologischen Geschlechtern beschränken.

Durchführungsverordnungen sollen Transgender aus der Armee und Schulen verbannen sowie geschlechtsangleichende Behandlungen für Kinder stoppen.

Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump Regelungen zum Schutz von trans Personen im Gesundheitswesen und in Schulen zurückgenommen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat erneut seine ablehnende Haltung gegenüber der Gleichstellung von transgender Personen bekräftigt. Am Tag seiner Amtsübernahme werde er dem "Transgender-Wahnsinn" ein Ende setzen, erklärte der Republikaner. "Die offizielle Politik der US-Regierung wird sein, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich", sagte Trump am Sonntag (22. Dezember, Ortszeit) bei einer Veranstaltung in Phoenix, Arizona.

Ich werde Durchführungsverordnungen unterzeichnen, um die sexuelle Verstümmelung von Kindern zu beenden und Transgender aus der Armee und aus unseren (...) Schulen zu verbannen. Donald Trump

Zudem wolle er "Männer aus dem Frauensport heraushalten", erklärte er während der konservativen Konferenz AmericaFest, die sich an junge Konservative richtet.

Rückkehr zu Positionen von 2020

Die Debatte um Transgender-Rechte hat die USA in den letzten Jahren zunehmend polarisiert. Demokratisch und republikanisch regierte Bundesstaaten verfolgen dabei stark abweichende Ansätze, etwa bei Geschlechtsumwandlungen oder der Verfügbarkeit von Büchern zu diesem Thema in öffentlichen Bibliotheken. Mehrere republikanisch geführte Bundesstaaten haben Gesetze verabschiedet, die geschlechtsangleichende Behandlungen für Jugendliche einschränken. Der Supreme Court befasst sich ebenfalls mit der Frage, zuletzt in einem Berufungsverfahren im Juni, das sich gegen die Versuche der Biden-Regierung richtete, solche Verbote zu blockieren.

Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Trump mehrere Maßnahmen seines Vorgängers Barack Obama rückgängig gemacht, die transgender Personen vor Diskriminierung schützen sollten. Dazu gehörte 2020 die Rücknahme einer Regelung im Gesundheitswesen, die die Definition von Geschlecht über das biologische hinaus erweiterte. Das Gesundheitsministerium teilte damals mit, die Regierung werde nun zur Interpretation des Wortes Geschlecht als "männlich oder weiblich und wie von der Biologie bestimmt" zurückkehren. Zudem hatte Trump 2017 Obamas Vorschrift zur Nutzung von Toiletten durch Transgender-Schüler aufgehoben.

