"USS Santa Barbara": Neues US-Kriegsschiff gleicht einer Festung

Drei Rümpfe, Schutzfolie im Inneren und modernste Technik: Die US-Marine hat ein neues Kriegsschiff in Dienst gestellt. Damit könne man nach eigenen Angaben gegen die "Bedrohungen des 21. Jahrhunderts gewinnen".

3.000 Tonnen schwer und 128 Meter lang - die US-Marine hat mit der "USS Santa Barbara" ein neues Kriegsschiff des Typs LCS 32 in Betrieb genommen, das einer Festung gleicht. Das sogenannte Küstenkampfschiff sei laut "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) besonders schnell und wendig und mit modernster Technik ausgestattet. Schon 2018 wurde es angekündigt, 2021 getauft und im Sommer 2022 zu Wasser gelassen.

Kampf gegen "Bedrohungen des 21. Jahrhunderts"

Am Samstag (1. April) wurde das Schiff in Port Hueneme im US-Bundesstaat Kalifornien nun vorgestellt. Es handelt sich um das 32., welches für die küstennahe Gefechtsführung der US-Marine konzipiert und entwickelt wurde. Laut US Navy handelt es sich bei den Küstenkampfschiffen um "schnelle, optimal bemannte Überwasserkampfschiffe, die in küstennahen Gebieten und auf offenem Meer operieren und gegen die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts gewinnen".

Betrieben werden kann die "USS Santa Barbara", welche über Raketenwerfer und Maschinenkanonen verfügt und mit einem Hubschrauberlandeplatz ausgestattet ist, von einer verhältnismäßig kleinen Besatzung, lediglich 40 Seeleute seien notwendig. Eine besondere Eigenschaft des Schiffes ist außerdem das Aluminium-Trimaran-Design. Es besteht aus einem breiten mittleren Rumpf und zwei schmalen seitlichen Rümpfen. Die kantige Form erschwert feindlichen Radaren die Entdeckung des Kreuzers. Auch soll er im Inneren mit einer abschirmenden Folie ausgestattet sein.