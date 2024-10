Vermisste aus Günzburg: Suche nach der 49-jährigen Monika Scheufler

Monika Scheufler wird seit mehreren Tagen vermisst. Suchaktionen der Polizei waren bisher erfolglos. Promi-Detektiv Jürgen Trovato hat sich mittlerweile auch eingeschaltet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das Wichtigste in Kürze Die dreifache Mutter, Monika Scheufler, wird seit dem 24. Oktober in Günzburg (Bayern) vermisst.

Die Polizei und der Promi-Detektiv Jürgen Trovato suchen erfolglos nach der 49-Jährigen.

Die Behörde bittet daher um Hinweise, da sich die Vermisste womöglich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Am Donnerstag verschwand die 49-Jährige im bayerischen Günzburg - nun fehlt jede Spur von Monika Scheufler. Die Polizei sucht seitdem vergeblich nach der dreifachen Mutter. Laut Meldung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat die Vermisste am 24. Oktober um 18:30 Uhr das Krankenhaus Günzburg verlassen.

Doch Behörden und Familie können den Aufenthaltsort der vermissten Frau nicht ausfindig machen. Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Die 49-Jährige mag sich womöglich in einer hilflosen Lage befinden, wie die Polizeibehörde weiter am 28. Oktober mitteilt. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Die Frau könnte am Bahnhof Günzburg in einen Zug gestiegen sein, so die Polizei gegenüber der "Bild".

Polizei: Zeugen wollen die Vermisste gesehen haben

Am Freitag (25.10.) soll die Frau zwischen 10:00 und 12:00 Uhr bei ihrer eigenen Wohnung in Neu-Ulm gesehen worden sein. Laut Zeugenaussagen soll Monika Scheufler am Freitagnachmittag zwischen 14:00 und 14:30 Uhr in der Raiffeisenbank in Weißenhorn gewesen sein. Später gegen 19:00 Uhr im Bereich des Ehingertors und dann bei einem Bekleidungsgeschäft (New Yorker) im Stadtzentrum.

Von dort aus soll die Vermisste dann mit dem Zug in Richtung Ulm gefahren sein. "Die Familie geht daher Nachstreife am Bahnhof in Ulm und hofft, sie doch noch zu finden", schreibt die "Bild".

Am Sonntag (27.10.) habe man Monika Scheufler zwischen 14:00 und 15:00 Uhr neben einem Glascontainer am V-Markt in Ichenhausen gesehen.

Promi-Detektiv Trovato sucht nach Monika Scheufler

An der Suche beteiligt sich mittlerweile auch die TV-Detektiv-Familie "Die Trovatos – Detektive decken auf“. Jürgen Trovato sagte der Bild dazu: "Wir helfen seit zwei Jahren mit, vermisste Personen über TikTok zu finden. Den Fall von Monika haben wir auf Facebook entdeckt. Und uns mit der Familie in Verbindung gesetzt. Wir helfen alle ehrenamtlich".

Trovato ("Promi Big Brother“) organisierte am Montag (28.10.) eine Hundestaffel. Die Suche am Ulmer Bahnhof konnte live auf TikTok verfolgt werden. Schon den Tag zuvor (27.10.) waren Helfer:innen mit Hunden unterwegs – jedoch ohne jegliche Spur von Monika Scheufler.

Die 49-Jährige ist 173 Zentimeter groß, hat eine schlanke bis normale Figur und trägt lange schwarze Haare. Als man sie zuletzt gesehen hat, trug die Vermisste eine schwarze Übergangsjacke, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Für Hinweise oder Sichtungen bittet die Polizei um Kontakt unter der Nummer: 08221 919-0.