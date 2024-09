Vermisste Person in Donaueschingen: Polizei sucht nach 24-jähriger Alicia H. 

Anzeige

Seit Montag (9. September) wird die 24-jährige Alicia H. aus Bräunlingen vermisst. Die Vermisste dürfte mit ihrem roten Pkw, einem VW Up, unterwegs sein. Das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs lautet "VS-SH 1914".

Beschreibung der vermissten Alicia H.

Die Vermisste ist schlank und etwa 160 Zentimeter groß.

Sie hat lange, braune, gelockte Haare .

Bekleidet war sie mit einem grünen Sommerparka und einer weiß-beigen Jogginghose .

Bei sich trug sie eine große, anthrazitfarbene Handtasche .

Ihr Auto: Ein roter VW Up mit dem Kennzeichen VS-SH 1914.

Ein Foto der Vermissten ist auf der Internetseite der Polizei Konstanz zu finden.

Möglicher Hinweis gibt Hoffnung

Wie der "Schwarzwälder Bote" berichtet, habe die junge Frau noch am späten Montagabend im Freiburger Raum getankt. Dennoch blieb der entscheidende Hinweis auf den Aufenthaltsort offenbar noch aus.

"Bis jetzt haben wir keine neuen Hinweise erhalten", so Pressesprecher Daniel Brill vom Polizeipräsidium in Konstanz am Donnerstagmorgen (12. September). Alle Hoffnungen auf neue mögliche Erkenntnisse lägen nun beim Kriminalkommissariat in Villingen, das an der Suche beteiligt ist.

Zudem würden die Daten von vermissten Personen im sogenannten Informationssystem der Polizei (Inpol) - auf das alle deutschen Polizeidienststellen zugreifen können - erfasst und so zur Fahndung ausgeschrieben.

Außerdem würden die Ordnungshüter:innen zusätzlich alle Hinwendungsorte der Vermissten aufsuchen sowie Verwandte und Bekannte befragen, um so an Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des Vermissten zu gelangen. Auch Krankenhäuser würden bei der Suche mit einbezogen, schreibt der "Schwarzwälder Bote" weiter.

Hinweise an die Polizei Donaueschingen

Es werde zurzeit nicht ausgeschlossen, dass sich die junge Frau in einer hilflosen Lage befindet, schreibt die Polizei Konstanz.

Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Alle sachdienlichen Hinweise zu der Vermissten nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (oder jede andere Polizeidienststelle) unter der Telefonnummer 0771-837830 entgegen.