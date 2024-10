Vermisstenfall in Lauscha: Mutter verschwunden, Baby allein zurückgelassen

In Lauscha wird die 36-jährige Karolin Schönemann vermisst. Die Mutter verschwand aus einem Feriendorf und ließ ihre kleine Tochter zurück.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im thüringischen Lauscha suchen Einsatzkräfte fieberhaft nach der 36-jährigen Karolin Schönemann.

Die Mutter verschwand am Abend des 19. Oktobers aus einem Feriendorf.

Sie ließ ihre erst drei Wochen alte Tochter zurück.

Die Polizei in Thüringen hat es mit einem mysteriösen Vermisstenfall zu tun: Seit Samstagabend (19. Oktober) fehlt von der 36-jährigen Karolin Schönemann jede Spur. Nach der Frau wird inzwischen öffentlich gefahndet. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hielt sie sich mit ihrem drei Wochen alten Baby in einem Feriendorf in Lauscha auf.

Im Video: Peggy H. aus Halle: Mutter seit Tagen vermisst

Die Spur der Vermissten verlor sich am Samstagabend. Wann genau, konnte die Thüringer Polizei nicht sagen. Jedenfalls ließ die Mutter ihren drei Wochen alten Säugling unbeobachtet zurück. Angehörige entdeckten das kleine Mädchen allein in der Unterkunft und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach einer Untersuchung wurde es in Obhut des Jugendamtes gegeben.

Vermisste Mutter aus Lauscha wird gesucht

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Hundestaffeln und Bergwacht suchen seit Sonntagabend mit einem Großaufgebot nach der Vermissten, teilte die Polizei mit. Laut MDR sind neben rund 100 Helfer:innen auch vier Drohnen mit Wärmebildkameras im Einsatz. Daneben ermittelt die Kriminalpolizei Saalfeld in alle Richtungen. In Rheinland-Pfalz suchten Einsatzkräfte knapp eine Woche lang nach einer 16-Jährigen. Dann tauchte sie wohlbehalten auf.

Anzeige

Anzeige

Die Beamt:innen schließen nicht aus, dass sich Schönemann in der Gegend um Mannheim aufhalten könnte. Dort wohnte sie zuletzt. Ebenso in Betracht komme Weimar, wo sie sich teilweise aufhielt. Ein tragisches Ende nahm die Suche nach einem vermissten Studenten bei Lüneburg.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Nach der bislang ergebnislosen Suche in Lauscha erhofft sich die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 160 cm groß und von schlanker Statur

Schulterlanges, braunes Haar

bekleidet mutmaßlich mit rot-weißer Jacke