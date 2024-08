 Vermisster Sechsjähriger tot aus See in Eschweiler geborgen

Mit einem Großaufgebot hatten Rettungskräfte an einem See in Eschweiler nach einem vermissten Jungen gesucht. Doch für das Kind kam jede Hilfe zu spät.

Ein sechs Jahre alter Junge ist tot aus einem See in Eschweiler bei Aachen geborgen worden. Die Polizei sei am Montag (12. August) gegen 19 Uhr wegen eines vermissten Kindes alarmiert worden, sagte eine Sprecherin am Dienstag (13. August).

Rund zwei Stunden später sei der Junge dann nach einer großen Suchaktion unter anderem mit Feuerwehr, DLRG, THW sowie einem Polizeihubschrauber aus dem Blausteinsee geborgen worden.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben, sagte die Sprecherin. Die Polizei habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Eltern ihr Kind wohl am Ufer kurz aus den Augen verloren, sodass der Junge ins Wasser gelang. Zuvor hatte die Aachener Zeitung berichtet.