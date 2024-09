Ein 13-jähriges Mädchen aus dem baden-württembergischen Umkirch wird vermisst. Zuletzt wurde sie an einer Straßenbahnhaltestelle gesehen.

Die 13-jährige Noelle S. aus Umkirch (Baden-Württemberg) wird seit Samstag (21. September) vermisst.

Das Mädchen wurde zuletzt gegen 16 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Bissierstraße in Freiburg gesehen. Vermutlich hat sie die Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof genommen. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat Noelle S. gesehen? Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Polizeipräsidium Freiburg

Beschreibung der Vermissten

Noelle S. ist circa 160 cm groß und sehr schlank.

Sie hat dunkelblonde schulterlange Haare.

Bekleidet ist sie mit einem blauen Nike-T-Shirt und einer hellgrauen Jogginghose.

Vermutlich trägt sie einen schwarzen Sportrucksack der Marke Nike bei sich.

Hinweise, die zum Aufenthaltsort und zur Auffindung der Vermissten führen, nimmt das Polizeipräsidium Freiburg unter der Telefonnummer 0761-8822880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.