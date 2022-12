Verschmierte Vögel nach Pipeline-Leck am Nord-Ostsee-Kanal entdeckt

Nach dem Öl-Leck an einer Pipeline am Nord-Ostsee-Kanal hat sich Schleswig-Holsteins Umweltminister ein Bild von der Lage gemacht. "Die Situation sei ernst", so die Einschätzung. Man müsse nun das Meer schützen.

Das Wichtigste in Kürze Aus einem Leck in einer Pipeline im Hafen von Brunsbüttel sind große Mengen Öl gelaufen.

Der Kanal wurde gesperrt, Schiffe können nicht mehr passieren.

Das Öl breitete sich auf dem Wasser aus, inzwischen seien auch Vögel betroffen.

Nach dem Leck an einer Pipeline in Brunsbüttel, durch das mehrere Tonnen Öl ins Wasser gelangt waren, hat sich Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) ein Bild von der Lage vor Ort gemacht.

Vögel mit Öl im Gefieder entdeckt

"Die Situation ist ernst. Es ist Öl im Wasser. Es ist zu viel Öl im Wasser. Die Einsatzkräfte arbeiten hart und engagiert", erklärte der Politiker beim NDR. "Dafür bin ich wirklich sehr dankbar." Er warnte davor, die künstliche Wasserstraße zu früh freizugeben, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Denn: "Es geht hier um etwas sehr Wertvolles", so Goldschmidt. "Es geht um den Schutz unserer Meere, um das Wattenmeer." Dass Öl in die Elbe oder Nordsee gelange, müsse verhindert werden.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (links) machte sich am Nord-Ostsee-Kanal persönlich ein Bild von der Lage. © Jonas Walzberg/dpa

Welche Folgen der Vorfall für die Umwelt haben wird, ist noch nicht ganz klar. Nach ersten Erkenntnissen seien aber bereits Vögel vom Auslaufen des Öls betroffen. Es seien mehrere Tiere mit Ölverschmutzung im Gefieder gesichtet worden, berichtet der NDR. Sie haben zwar noch fliegen können, ihr Zustand müsse aber nun genau beobachtet werden.

Kanal mindestens bis Freitag geschlossen

Um eine Verbreitung des Öls zu verhindern, hatte die Verkehrszentrale die Schleusen des Kanals sofort nah Bekanntwerden des Vorfalls geschlossen. Mindestens bis Freitag (23. Dezember) bleibe die Wasserstraße nun gesperrt, so die Einschätzung des Leiters des Havariekommandos, Robby Renner. Die Entscheidung zur Wiedereröffnung sei auch abhängig von äußeren Faktoren wie Windrichtung und Wetterbedingungen.

