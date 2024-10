Vom Balkon gestürzt: Ex-One-Direction-Sänger Liam Payne ist tot

Liam Payne ist tot. Das erklärte die Polizei der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Der One-Direction-Star wurde nur 31 Jahre alt.

Payne wurde tot vor einem Hotel in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, aufgefunden.

Wie es zu dem Sturz kam, ist bislang noch unklar.

Der ehemalige One Direction-Sänger Liam Payne wurde tot vor einem Hotel in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, aufgefunden. Dies wurde von der Polizei laut der Tagesschau bestätigt. Der 31-jährige britische Musiker soll demnach aus dem dritten Stock des Hotels gestürzt sein. Zuvor hatten Medien bereits darüber berichtet.

Sänger Liam Payne kam in Buenos Aires ums Leben. REUTERS/Neil Hall/File Photo © REUTERS

Rettungskräfte bestätigen den Tod

Laut den führenden Lokalzeitungen La Nacion und Clarin, die sich auf offizielle Quellen berufen, wurde die Polizei nach einem Notruf zu einem Hotel im Stadtteil Palermo gerufen. In dem Anruf wurde von einem aggressiven Mann gesprochen, der möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand.

Die Rettungskräfte bestätigten später den Tod Paynes, der Berichten zufolge in einem Innenhof des Hotels gefunden wurde. Payne habe bei dem Sturz "sehr schwere Verletzungen erlitten", sagte der Leiter des städtischen Rettungsdienstes, Alberto Crescenti, dem Lokalfernsehen. Es habe "keine Möglichkeit der Wiederbelebung" gegeben.

Crescenti verweigerte jedoch weitere Details, einschließlich der Frage, ob es sich um einen Sprung vom Balkon oder einen Unfall handelte.

Fans trauern in Buenos Aires um Liam Payne. REUTERS/Agustin Marcarian © REUTERS

Berühmtheit mit One Direction

Als Mitglied der Popband One Direction wurde Liam Payn weltweit bekannt. Die Boyband mit den Mitgliedern Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson, die 2010 nach einem dritten Platz in der britischen Version von "X Factor" durchstartete, trennte sich 2016, als die Mitglieder begannen, eigene Projekte zu verfolgen.

Im selben Jahr kündigte auch Payne an, an einem Soloalbum zu arbeiten. Nach Angaben des Magazins "Billboard" hatte Payne am 2. Oktober in Buenos Aires ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan besucht.