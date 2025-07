Vor Starmer-Treffen: Trump fordert von Israel neue Gaza-Strategie

Am Nachmittag treffen sich Donald Trump und Keir Starmer auf Turnberry. Im Fokus: Zölle, Gaza – und das fragile Verhältnis zwischen Großbritannien und den USA.

US-Präsident Donald Trump mahnt Israel zu einer anderen Vorgehensweise im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen, nachdem die Gespräche über eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln in der vergangenen Woche kein Ergebnis gebracht haben. Er habe dies dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mitgeteilt, sagt Trump auf seinem Golfplatz in Turnberry in Schottland, wo er den britischen Premierminister Keir Starmer begrüßt.

Die Menschen im Gazastreifen benötigten dringend Nahrung und Sicherheit. Im Fernsehen seien Kinder zu sehen gewesen, die sehr hungrig ausgesehen hätten. "Sie müssen jetzt Lebensmittel und Sicherheit bekommen", sagt Trump und erklärt weiter: "Wir haben viel Geld für den Gazastreifen gegeben. Wir habe Geld gegeben, und niemand hat danke gesagt." Andere Staaten müssten jetzt mehr tun. Er werde die Lage mit Starmer besprechen, sagt Trump.

