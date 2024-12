Wahlprogramme stehen fest, ein Attentat schockiert Russland: Die wichtigsten News am Dienstag

Die Grünen, die Union und die SPD haben ihre Wahlprogramme vorgestellt, ein Putin-General kam bei einem Attentat ums Leben, das Mpox-Virus sorgt für Panik. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

Grüne, Union und SPD präsentieren Wahlprogramme

Im Februar wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Welche Themen sind den Parteien aber besonders wichtig - und wie wollen sie sich voneinander abgrenzen? Diese wichtigen Fragen beantworteten die Grünen, die Union und die SPD am Dienstag (17. Dezember) bei der Vorstellung ihrer Wahlprogramme.

Russischer General getötet

Ein russischer Top-General und sein Adjutant sind bei einem Bombenanschlag getötet worden. Für Moskau steht fest: Es handelte sich um einen Terroranschlag. Laut Medienberichten reklamiert der ukrainische Geheimdienst die Tat für sich.

Mpox-Fälle in NRW

Distanzunterricht statt Lernen in der Schule. Für Schüler:innen einer Förderschule in der Nähe von Köln sehen so die letzten Tage vor den Ferien aus. Grund sind mehrere Mpox-Fälle im Kreis.

