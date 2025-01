Waldbrände in Kalifornien: Warum brennt es genau jetzt - und warum so heftig?

Lange war die Regenzeit in Kalifornien verbunden mit einer Pause für Feuerwehrleute. Nach den verheerenden Bränden ist klar: Der Klimawandel fordert seinen Tribut. Das sind die konkreten Gründe für die Brände.

Anzeige

Einst fürchteten die Menschen in Kalifornien vor allem Erdbeben und Überflutungen, mittlerweile verbreiten dort große Flächenbrände häufig Angst und Schrecken. Die Zahl der Waldbrände steige exponentiell an, erklärten Wissenschaftler:innen des US-Bundesstaates schon 2022. Schuld sei der menschengemachte Klimawandel mit heißerem und trockenerem Wetter.

Anzeige

Anzeige

Traditionellerweise dauerte die Dürrezeit in Kalifornien von Mai bis September, während Oktober bis April als die Regenzeit galt. Doch im Süden Kaliforniens, wo Los Angeles liegt, hat es seit mindestens acht Monaten so gut wie gar nicht mehr geregnet. Bäume und Sträucher sind vertrocknet, brennen also leicht. Hinzu kommen die für die Saison typischen, kräftigen Santa-Ana-Winde, welche die Flammen schnell verbreiten.

Brände im Januar seien für Kalifornien total ungewöhnlich, sagte auch der Feuerwehr-Sprecher David Acuna dem britischen Sender BBC. Eigentlich sei das ein Monat, in dem Feuerwehr-Teams etwas entspannen können. "Wir machen Projekte, um den kommenden Frühling und Frühsommer vorzubereiten - aber im Moment sind wir alle im Einsatz, um Brände zu löschen und Menschen zu retten."

Wechsel zwischen extremer Nässe und Trockenheit

Forscher:innen der University of California führen in einer neuen Studie genauer aus, wie die Klimaextreme der Erde große Flächenbrände begünstigen. Demnach gab es in Kalifornien nach vielen Jahren schwerer Dürre schließlich zwei extrem nasse Winter 2022/23 sowie 2023/24. Dadurch wuchs üppiges Gras- und Buschwerk. Der rekordheiße Sommer des Jahres 2024 und der ausbleibende Regen im aktuellen Winter ließen die Vegetation vertrocknen - ideale Voraussetzungen für große Brände.

Laut der im Fachblatt "Nature Reviews" erschienenen Studie nehmen diese raschen Wechsel zwischen extrem nassem und trockenem Wetter weltweit zu. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts seien sie um 31 bis 66 Prozent angestiegen. "Eine weitere Erwärmung der Erde wird zu noch größeren Zunahmen führen", sagte Hauptautor Daniel Swain.

Anzeige

Anzeige

Wärmere Atmosphäre nimmt mehr Wasser auf

Dahinter steckt laut den Forschenden folgender Zusammenhang: Eine wärmere Atmosphäre kann mehr verdunstetes Wasser aufnehmen und wieder abgeben - "wie ein atmosphärischer Schwamm". Pro Grad Celsius seien es sieben Prozent Wasser mehr. "Das Problem ist, dass der Schwamm exponentiell wächst, wie Zinseszinsen bei einer Bank", meinte Swain.

Dabei gehe es nicht nur darum, dass mehr Niederschlag fallen könne und so beispielsweise Überschwemmungen auslöse. Zudem könne die Atmosphäre durstiger sein, erläutert Swain - wärmere Luft könne Pflanzen und Böden mehr Wasser entziehen und so Dürren verschärfen.

In einem dicht besiedelten Gebiet wie Kalifornien ist die Wahrscheinlichkeit dann besonders hoch, dass irgendwo jemand etwas mutwillig anzündet, eine Zigarette wegwirft oder auch ein Baum auf eine Stromleitung fällt - was schnell zu einem Großbrand führen kann. Funkenflug durch Winde kann weitere Feuer entstehen lassen.

Anzeige

Anzeige

Genaue Klimawandel-Analysen brauchen etwas Zeit

Erste Analysen, wie viel der Klimawandel zum Ausmaß der derzeitigen Brände in Kalifornien beiträgt, dürften mindestens einige Tage dauern. Australische Fachleute der Umweltorganisation Climate Council erklärten aber bereits jetzt, dass die Feuer dadurch "gefährlicher und tödlicher" seien.

"Wir wissen: Hier wird der Klimawandel sichtbar", erklärte Chefin Amanda McKenzie. "Die Klimaverschmutzung durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas führt in Kalifornien und Australien zu längeren, intensiveren und sich überschneidenden Brandsaisons."