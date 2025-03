Wegen Trump: EU-Abgeordneter fordert Freiheitsstatue zurück

Vor über 200 Jahren schenkte Frankreich den USA die Freiheitsstatue. Nun hat ein französischer Politiker ihre Rückgabe gefordert. Der Grund: Die Politik des US-Präsidenten Donald Trumps.

Das Wichtigste in Kürze Der französische Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann hat die USA aufgefordert, die Freiheitsstatue an sein Heimatland zurückzugeben.

Die USA hätten "sich entschieden, auf die Seite der Tyrannen zu wechseln", sagte Glucksmann und betonte: "Wir haben sie euch geschenkt, aber offenbar verachtet ihr sie."

Der Linkspolitiker ist ein Unterstützer der Ukraine und hatte bereits zuvor die Annäherung der USA unter Präsident Donald Trump an Russland scharf kritisiert.

Der französische Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann hat die Vereinigten Staaten dazu aufgefordert, die Freiheitsstatue an Frankreich zurückzugeben. Beim Parteitag seiner Mitte-Links-Partei Place publique (PP) äußerte er scharfe Kritik an der aktuellen US-Politik:

Wir haben sie euch geschenkt, aber offenbar verachtet ihr sie. Raphaël Glucksmann, französischer Europaabgeordneter

Er begründete seine Forderung damit, dass sich die USA "entschieden haben, auf die Seite der Tyrannen zu wechseln".

Glucksmann, Spitzenkandidat der Sozialisten bei der letzten Europawahl, gehört zu den entschiedenen Unterstützer:innen der Ukraine. In seiner Rede verurteilte er die zunehmende Annäherung der USA an Russland unter Präsident Donald Trump.

Amerikanische Forscher in Frankreich willkommen

Des Weiteren kritisierte der Sohn des französischen Philosophen André Glucksmann das harte Vorgehen der Trump-Regierung gegen die Unabhängigkeit der Forschung:

"Das Zweite, das wir den Amerikanern sagen werden, ist: Wenn ihr unbedingt eure besten Forscher entlassen wollt, wenn ihr all die Menschen entlassen wollt, die durch ihre Freiheit und ihren Sinn für Innovation, ihre Lust am Zweifel und an der Forschung euer Land zur führenden Macht der Welt gemacht haben, dann sind sie in Frankreich jederzeit willkommen".

Glucksmann zieht Parallelen zu 1938

Bereits zuvor zog Glucksmann einen historischen Vergleich und setzte Trumps Verhalten mit dem von Frankreich und Großbritannien 1938 gleich, als die Tschechoslowakei Hitler "auf einem Silbertablett" angeboten wurde. "Wir sind wieder bei diesem Moment im Jahr 1938 (...)", schrieb er in Online-Netzwerken.

Weiter erklärte er, der Krieg habe einen Wendepunkt erreicht - nicht durch den Zusammenbruch der ukrainischen Front, sondern durch das Nachgeben des Westens. "Es ist die Unterwerfung nicht der ukrainischen Soldaten, die ihre Haut riskieren und nichts aufgeben, sondern der westlichen Staats- und Regierungschefs, die nichts riskieren und bereit sind, alles aufzugeben."

Freiheitsstatue als Symbol für Hoffnung

Die Freiheitsstatue, eines der bekanntesten Wahrzeichen der USA, wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Frankreich gestiftet, um an die Hundertjahrfeier der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 zu erinnern.

Mit ihrer siebenstrahligen Krone und der vergoldeten Fackel in der Hand ragt die 46 Meter hohe Kupferstatue über den Hafen von New York hinaus. Für die Millionen Einwander:innen, die über Ellis Island in die Vereinigten Staaten kamen, war sie einst das Symbol für Hoffnung und den Traum von einem besseren Leben.