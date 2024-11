Weihnachtliche Premiere: Deutsche Post stellt singende Briefmarke vor

Musiker Rolf Zuckowski hat eine außergewöhnliche Briefmarke zu Weihnachten vorgestellt. Sie kann singen und Geschichten erzählen.

Der Liedermacher Rolf Zuckowski hält nichts davon, Lieder und Kinderlieder im Nachhinein zu verändern oder zu verbieten. "Was Kulturgeschichte ist, kann immer diskutiert werden - wie wir heute denken, wie wir heute leben", sagte der Musiker und Komponist des bekannten Liedes "In der Weihnachtsbäckerei" in Berlin.

Jedoch glaube er, dass man Dinge aus der Vergangenheit nicht ändern könne: "Sie sind eben doch da." Zwar könne man darüber diskutieren, gewisse Lieder so heute nicht mehr zu schreiben. "Aber sie auszuradieren, halte ich für den falschen Weg." Denn dann könne man nichts mehr daraus lernen. "Dann sind sie einfach weg."

Briefmarken, die Lieder und Geschichten wiedergeben können

Zugleich hält Zuckowski an einigen Traditionen fest. So verschickt er beispielsweise noch immer handgeschriebene Weihnachtskarten, wie der 77-Jährige im Rahmen der Vorstellung "der ersten klingenden Briefmarke Deutschlands" verriet. Im Familienkreis telefoniere er viel, aber der erweiterte Freundeskreis, "vor allem die, die wir über Weihnachten nicht sehen, die kriegen handgeschriebene Grüße".

Verschicken wird er seine Weihnachtskarten in diesem Jahr mit der neuen Briefmarke der Deutschen Post, wie der Liedermacher ankündigte. Die Marke kann neben verschiedenen Geschichten und Wissensbeiträgen auch Zuckowskis Weihnachtsklassiker "In der Weihnachtsbäckerei" wiedergeben.

Die singende Weihnachtsbriefmarke funktioniert so: Man klebt sie wie gewohnt auf einen Briefumschlag oder eine Karte. Dann berührt man die Briefmarke mit einem speziellen Stift, den viele Kinder in ihrem Kinderzimmer haben, dem Tiptoi Stift. Und schon ertönen weihnachtliche Geschichten und Musik von Rolf Zuckowski.