Weiteres Porsche-Beben: Betriebsrat des Autobauers tritt zurück

Nach dem Kahlschlag im Porsche-Vorstand trifft den Autobauer der nächste Schlag: Der Betriebsrat kündigte nun an, geschlossen zurückzutreten.

Das Wichtigste in Kürze Wegen Mängeln beim Ablauf der Wahl des Porsche-Betriebsrates erklärt ein Landesgericht die Wahl für unrechtmäßig.

Der aktuelle Betriebsrat der VW-Tochter erklärte daraufhin seinen Rücktritt.

Bis es zu einer Neuwahl kommt, bleibt die jetzige Mitarbeitenden-Vertretung kommissarisch im Amt.

Infolge sinkender Gewinne entschied sich der Autohersteller Porsche dazu, zwei seiner Vorstandsmitglieder auszutauschen. Die VW-Tochter kündigte Anfang Februar an, sich von Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebsvorstand Detlev von Platen trennen zu wollen.

Doch für das Stuttgarter Unternehmen bleibt dies nicht das einzige Beben im Februar. Jetzt erklärt der Betriebsrat in Zuffenhausen, Ludwigsburg und Sachsenheim geschlossen seinen Rücktritt, wie der SWR und die "Tagesschau" berichten.

Warum tritt der Porsche Betriebsrat zurück?

Hintergrund des Rücktritts ist ein Urteil zur Wahl des Rates. Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl hatten Beschäftigte die Abstimmung angefochten. Im März 2024 erklärte das Landesarbeitsgericht die Stimmabgabe für unrechtmäßig.

Das Gericht gibt an, dass zwar keine Wahlmanipulation vorläge, jedoch hätten Mitarbeitende an der Abstimmung teilgenommen, die nicht dazu berechtigt waren. Nach dem Entscheid des Arbeitsgerichts auf Landesebene geht das Verfahren nun an das Bundesarbeitsgericht über. Dies fällt das finale Urteil.

Hängt Rücktritt bei Porsche mit wirtschaftlicher Schieflage zusammen?

Sollte das Arbeitsgericht auf Bundesebene die Wahl ebenfalls für unregelmäßig erklären, wird der Betriebsrat mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Deshalb erfolge der Rücktritt nun eigenverantwortlich, um ein völliges Wegbrechen des Betriebsrates bei Porsche zu vermeiden, hieß es.

Doch habe der Rücktritt nichts mit der wirtschaftlichen Situation des Sportwagenherstellers zu tun, so die "Tageschau" und der SWR.

Bis zur Wahl einer neuen Mitarbeitenden-Vertretung bleibt der jetzige Betriebsrat kommissarisch im Amt. Somit wird sich für die Beschäftigten von Porsche vorerst nichts ändern.