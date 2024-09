Wo ist Jessica N.? 39-Jährige aus Hof seit Sonntag vermisst

Eine 39-Jährige aus Bayern wird vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Anzeige

Wer hat Jessica Nicholls gesehen? Die 39-Jährige aus dem bayerischen Hof wird seit Sonntag (8. September) vermisst. In einer Öffentlichkeitsfahndung vom Dienstag (10. September) bat die Polizeiinspektion Hof die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Bekannte der Vermissten sollen sie zuletzt in den späten Abendstunden am Sonntag gesehen haben. "Zu diesem Zeitpunkt könnte sie sich in Hof zwischen der Leopoldstraße und dem Bahnhof aufgehalten haben", informiert die Polizei weiter. Die 39-Jährige könne sich auch in Richtung München oder Oberbayern bewegt haben.

Die vermisste Jessica Nicholls ist laut der Polizei etwa 1,60 Meter groß, zirka 70 Kilogramm schwer und hat rot gefärbtes Haar. Zu ihrer Kleidung sei aktuell nichts bekannt.

Für Hinweise rund um den Fall kann die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 kontaktiert werden.