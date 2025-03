Wo ist Pawlos? Autistisch veranlagtes Kind in Weilburg vermisst

Der Junge verlässt die Schule und wird noch am Bahnhof gesehen. Danach aber wird er vermisst. Bei der Suche nach dem autistisch veranlagten Kind sind auch ein Boot und ein Hubschrauber im Einsatz.

Das Wichtigste in Kürze Die Polizei in Weilburg sucht fieberhaft nach einem sechsjährigen Vermissten.

Das Kind sei autistisch veranlagt, informierte der Bürgermeister.

Jetzt wird auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wer den Jungen gesehen habe, solle sich bei der Polizei oder der Feuerwehr melden.

Der sechsjährige Pawlos Dawit Gerezgiher Guesh wird seit Dienstagmittag (25. März) im mittelhessischen Weilburg gesucht. Auch in der Nacht ging die Suche nach dem Sechsjährigen weiter, am Mittwochmorgen (26. März) werde der Einsatz verstärkt fortgesetzt, teilte die Polizei mit. Der Junge, der autistisch veranlagt ist, hatte nach Angaben der Polizei um die Mittagszeit seine Schule verlassen. Kurz danach sei er noch zu Fuß im Bereich des Bahnhofs gesehen worden. Von einem Kriminalfall werde nicht ausgegangen.

An dem Großeinsatz seien am Tag "weit über 100" amtliche Kräfte beteiligt, daneben auch Freiwillige aus der Bevölkerung, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. Auch per Hubschrauber und Boot wurde nach dem Jungen gesucht. Nach dem Jungen werde sowohl im Stadtgebiet als auch in der Umgebung gesucht, sagte ein Polizeisprecher.

Bürgermeister: Sechsjähriger autistisch veranlagt

Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch sagte in einem Statement auf Instagram, der Sechsjährige sei autistisch veranlagt. "Daher bitten wir Sie, nicht nur Augen und Ohren offenzuhalten, sondern wenn Sie ihn sehen, uns umgehend zu informieren."

Er könne anders reagieren, als man es vielleicht gewohnt sei, sagte der Bürgermeister. "Er wird weglaufen, er wird sich vielleicht verstecken." Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich jetzt zu später Stunde verstecke, sei sehr groß. Er forderte die Menschen auf, in Ecken und Nischen nachzuschauen.

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Die Polizei und der Bürgermeister baten die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei oder bei der Feuerwehr melden. Der aus der Gemeinde Waldbrunn stammende Junge ist schwarz, hat dunkle Haare und ist mit einem gestreiften Pullover und einer grauen Jeans bekleidet.

Die Stadt Weilburg liegt an der Lahn, zwischen Taunus und Westerwald. Sie hat in ihren elf Stadtteilen rund 13.000 Einwohner:innen.