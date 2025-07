Deutscher und Brüderpaar sterben bei Badeunfällen in Spanien

Ein deutscher Urlauber ist im spanischen Cambrils ertrunken. Wenige Stunden später ereignete sich ein weiteres Unglück in Salou, bei dem zwei Kinder ihr Leben verloren.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Deutscher Urlaub stirbt bei Badeunfall in Spanien

Bei einem tragischen Badeunfall ist ein deutscher Urlauber am Dienstagabend (29. Juli) in Spanien ums Leben gekommen. Der 54 Jährige ertrank am Strand Cap de Sant Pere in Cambrils an der katalanischen Küste. Wie lokale Medien unter Berufung auf die Guardia Civil berichteten, wurde der Mann gegen 18.30 Uhr aus dem Wasser gezogen, konnte jedoch trotz Wiederbelebungsversuchen nicht gerettet werden. Zu diesem Zeitpunkt wehte die gelbe Flagge am Strand, die auf potenziell gefährliche Bedingungen im Wasser hinweist, so "T-Online".

Anzeige

Anzeige

Kurz darauf ertrinkt britisches Brüderpaar

Nur wenige Kilometer entfernt kam es ebenfalls am Dienstag zu einem weiteren Vorfall mit tödlichem Ausgang. Zwei Brüder aus Großbritannien im Alter von elf und 13 Jahren gingen gemeinsam mit ihrem Vater am Strand Llarga in Salou ins Wasser. Die Rettungskräfte wurden um 20.47 Uhr alarmiert. Während der Vater lebend gerettet werden konnte, starben die beiden Kinder noch vor Ort, wie die englische "Sun" berichtet.

Schon 16 Tote an den katalanischen Stränden

Wie es zu dem Unglück in Salou kam, ist derzeit noch unklar. Laut BBC kümmerten sich Psycholog:innen um die Familie der beiden verstorbenen Kinder. Ein Sprecher des britischen Außenministeriums bestätigte den Vorfall und erklärte: "Wir unterstützen die Familie und stehen mit den örtlichen Behörden in Kontakt."

Anzeige

Anzeige

Die katalanischen Strände verzeichnen damit seit Beginn der Sommersaison bereits 16 Todesopfer – fünf mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.