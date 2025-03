Wo ist Pawlos? Sechsjähriger in Weilburg vermisst, jetzt unterstützen Taucher die Suche

Der Junge verlässt die Schule und wird noch am Bahnhof gesehen. Danach aber wird er vermisst. Auch in der Nacht auf Freitag wurde der Junge nicht gefunden. Wer das Kind sieht, sollte sich umgehend bei der Polizei melden.

Der sechsjährige Pawlos Dawit Gerezgiher Guesh wird seit Dienstagmittag (25. März) im mittelhessischen Weilburg gesucht. Auch am Freitagmorgen (28. März) gab es zunächst keine neuen Hinweise, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wiesbaden. Die Suche nach dem Kind geht weiter, es sollen auch Taucher:innen eingesetzt werden.

Neues Video soll Pawlos zeigen

Die Polizei prüft ein Video, auf dem der Erstklässler möglicherweise zu sehen ist. Ein Junge stehe in dem Video auf einer stark befahrenen Straße. Neben ihm sei ein Verkehrsteilnehmer zu erkennen, der ihn von der Fahrbahn begleitet, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag auf Instagram mit. Bei dem Jungen handle es sich "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um Pawlos.

"Wir gehen aktuell davon aus, dass die Aufnahmen am Dienstagmittag entstanden sind. Der Urheber ist uns bekannt, das Video ist Gegenstand der Ermittlungen. Wir bitten Euch darum, von Spekulationen und Wertungen abzusehen!", schrieb die Polizei weiter. Das Video kursiere in den sozialen Netzwerken. "Wir sind dabei, die genauen Umstände auszuwerten", sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Zeugen hatten ihn im Bahnhofsbereich gesehen

Der Sechsjährige, der autistisch veranlagt ist, hatte nach Angaben der Polizei am Dienstag um die Mittagszeit seine Schule verlassen. Kurz danach sei er noch zu Fuß im Bereich des Bahnhofs von Weilburg nahe Limburg gesehen worden. Von einem Kriminalfall werde nicht ausgegangen.

Laut Einschätzung der Einsatzkräfte befinde sich der Junge vermutlich in einer hilflosen Lage. Das Kind sei räumlich nicht orientiert, sagte ein Polizeisprecher.

Der letzte Anhaltspunkt sei weiterhin der Bahnhof der Stadt, der in unmittelbarer Nähe des Flusses Lahn liegt. Ein Einsatz für Taucher sei nicht akut geplant, hieß es. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hätten sich zudem ebenfalls nicht ergeben.

Wer den Jungen sieht, sollte ihn nicht direkt ansprechen oder rufen, da er sehr schreckhaft sei, und stattdessen den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden.

Neue Angaben zur Kleidung Pawlos'

Inzwischen gibt es neue Angaben zur Kleidung des Vermissten. Pawlos habe zum Zeitpunkt seines Verschwindens dunkle Sportschuhe mit grünem Muster getragen. Daneben trug er einen gestreiften Pullover und eine graue Jeans. Die Behörde suche nun auch mit einem Foto der Schuhe und erhoffe sich damit weitere Hilfe aus der Bevölkerung.

Mehr als 600 Einsatzkräfte suchten laut Polizei seit dem Tag seines Verschwindens nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei und die Reiterstaffel waren im Einsatz. Die Polizei arbeite nach eigenen Angaben mit Verantwortlichen der Stadt Weilburg, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks zusammen. Zugleich setze man weiter auf die wichtige Hilfe der Bevölkerung, hieß es von der Polizei.

Bürgermeister: Sechsjähriger autistisch veranlagt

Da das Kind zuletzt am Vortag am Bahnhof gesichtet wurde, geht der Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) von zwei möglichen Szenarien aus: Das Kind könnte sich im Stadtgebiet versteckt halten oder auch mit einem Bus oder Zug aus Weilburg weggefahren sein.

Deshalb werde auch bundesweit mit einem Foto nach dem Jungen gesucht, sagte der Polizeisprecher. Dafür würden beispielsweise auch Videos aus öffentlichen Verkehrsmitteln ausgewertet.

Die Polizei und der Bürgermeister baten die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei oder bei der Feuerwehr melden. Der aus der Gemeinde Waldbrunn stammende Junge ist schwarz, hat dunkle Haare und ist mit einem gestreiften Pullover und einer grauen Jeans bekleidet.

Die Stadt Weilburg liegt an der Lahn, zwischen Taunus und Westerwald. Sie hat in ihren elf Stadtteilen rund 13.000 Einwohner:innen.