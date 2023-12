Wutrede von "Letzte Generation"-Aktivistin: "Werden verarscht von unserer Regierung"

Während die Weltklimakonferenz aus Sicht vieler Teilnehmer:innen bislang mehrere Erfolge verbuchen konnte, breitet sich unter Klimaaktivist:innen Unmut aus. Carla Hinrichs von der "Letzten Generation" findet besonders harte Worte.

Das Wichtigste in Kürze Die Weltklimakonferenz in Dubai sorgt weiter für Kritik.

Eine Aktivistin der "Letzten Generation" bemängelte den Katastrophenfonds für arme Länder.

"Wir werden verarscht", sagte sie in einer Wutrede.

Die Klimaaktivistin Carla Hinrichs von der "Letzten Generation" hat in einer Wutrede die bisherigen Beschlüsse der Weltklimakonferenz in Dubai bemängelt. "Ich denke, dass wir uns alle mal ein bisschen zurücknehmen müssen und dann uns angucken müssen, was hier gerade passiert. Wir werden verarscht", sagte die 26-Jährige am Montag (4. Dezember) im ARD-Talk "hart aber fair".

Ihre Kritik richtete sich vor allem gegen die Konferenz selbst und die Bundesregierung. "Wir werden verarscht von dieser Konferenz, wir werden auch verarscht von der internationalen Gemeinschaft, aber insbesondere halt von unserer eigenen Regierung", behauptete die Aktivistin in ihrer Wutrede.

Ihr Hauptkritikpunkt: der Katastrophenfonds, der nun in Dubai endgültig arbeitsfähig wurde. Dieser soll armen Ländern helfen, die Folgeschäden des Klimawandels zu kompensieren. Deutschland will 100 Millionen Euro in den Topf einzahlen, ebenso auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch weitere Länder wollen beisteuern.

Hinrichs geht diese Entscheidung aber nicht weit genug. Die Entscheidungsträger:innen wollten "uns jetzt noch verkaufen", dass das hier der große Coup ist, wenn man 100 Millionen, 100 Millionen in den Fonds steckt, obwohl das Ahrtal, nur das Ahrtal, 300 mal so viel gekostet hat."

